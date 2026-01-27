La tuile pour l’Élan Chalon, qui perd son capitaine jusqu’à la mi-mars

C’est un véritable coup de froid qui s’est abattu sur le Colisée. Alors que l’Élan Chalon entame une phase charnière de sa saison, tant en Betclic Élite qu’en Basketball Champions League, le club a officialisé l’indisponibilité prolongée de son capitaine emblématique, Lionel Gaudoux (1,98 m, 30 ans). Touché à la cheville, l’intérieur chalonnais devra observer une période d’indisponibilité estimée à six semaines. Le tout à quelques minutes d’un match de BCL déjà capital qu’il faut gagner contre Wurzburg, adversaire le plus abordable du groupe.

C’est évidemment un énorme coup dur pour l’Élan. Sur le plan statistique d’abord, puisque l’équipe perd son meilleur rebondeur, 2e meilleure évaluation et 3e meilleur marqueur. Récemment élu titulaire du All-Star Game LNB, Gaudoux vit de loin la meilleure saison de sa carrière à 27 ans, alors qu’il évoluait en Nationale 1 il y a encore cinq ans. Il compile une ligne très complète de 12,8 points à 59,9% aux tirs, 5,1 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,6 interception en 26 minutes de moyenne en Betclic ÉLITE, et des chiffres similaires en BCL.

Une perte sur tous les terrains

C’est donc une grande perte dans le secteur intérieur, qui avait par exemple déjà souffert lors de la dernière apparition européenne contre Badalone. Même si Grant Golden est heureusement arrivé à la rescousse mi-janvier pour tenir ce rôle de pivot, Justyn Mutts voire même Obinna Anochili-Killen vont devoir prendre en gallons. Mais cette blessure est surtout regrettable sur le plan mental, vu que le capitaine Gaudoux est l’âme de l’équipe, au niveau de l’énergie, de l’attitude et de la communication sur le parquet. Il manquera clairement sur le parquet.

Selon les examens effectués, son absence annoncée durerait théoriquement jusqu’au 10 mars. Ce qui lui ferait manquer environ 10 matchs, au moment où les calendriers se chevauchent entre la Betclic ÉLITE (9e du classement), la BCL (4e du groupe) et la Coupe de France (1/4 de finale). D’ici là, l’Élan Chalon devra faire preuve d’une grande solidarité collective pour ne pas perdre de terrain dans ces différentes compétitions. Quitte à peut-être fait appel à un pigiste médical.

« L’ensemble du club accompagne Lionel dans sa convalescence et mettra tout en œuvre pour favoriser un retour à la compétition dans les meilleures conditions » a titré l’Élan sur ses réseaux sociaux pour soutenir l’international français. Message similaire du côté des fans, qui ont appelé à un bon rétablissement afin que leur capitaine revienne en forme.