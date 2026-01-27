Recherche
Betclic ELITE

« 15 contre 12 » : l’Élan Chalon bientôt rattrapé par sa communication ?

Betclic ELITE - La LNB a saisi sa commission de discipline à l'encontre de l'Élan Chalon suite à un tweet du club critiquant l'arbitrage après sa défaite contre la JL Bourg. La Ligue juge cette communication contraire à l'éthique sportive.
00h00
L’Élan Chalon dans le viseur de la CJDR après une publication sur X

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite à un message publié sur les réseaux sociaux de l’Elan Chalon, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a décidé de passer à l’offensive contre l’un de ses clubs historiques.

 

Un tweet qui ne passe pas

Tout commence le 20 décembre 2025, lors de la rencontre opposant la JL Bourg  à l’Elan Chalon dans le cadre de la 12e journée de Betclic ELITE. Après une défaite serrée (82-80), le compte officiel de Chalon sur le réseau social X (ex-Twitter) écrit :

« Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80 »

Une formulation qui manifestement accuse le corps arbitral d’avoir favorisé l’adversaire. Pour Philippe Ausseur, Président de la LNB, cette communication est une attaque frontale contre l’éthique sportive.

– Journée 12

La sanction tombe : la Commission Juridique saisie

La réaction de la Ligue n’a pas tardé. Rappelant que les dirigeants de tous les clubs avaient été briefés quelques jours plus tôt sur le « devoir d’exemplarité » envers l’arbitrage, le Comité Directeur a tranché.

À l’unanimité (moins une abstention), la décision a été prise de saisir la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) contre l’ÉLAN Chalon.

L’éthique avant tout

Cette affaire illustre la volonté de la Ligue de ne plus tolérer les dérapages numériques. En invoquant l’article 381 de ses règlements, la LNB rappelle que si le terrain appartient aux joueurs, le respect des institutions reste la règle d’or.

kobe0807
Ce match, JL/Chalon a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. J’avais vu ce message sur les RS du club et j’avais trouvé le message très osé. Il est certain qu’il faut que tout le monde se calme et s’apaise au niveau des décisions arbitrales. Il est difficile de trouver les arbitres, ils sont en train de se professionnaliser, c’est une question de temps, de dialogue envers les différentes parties. À ce niveau, il y a du boulot. Après, le respect appelle toujours le respect. Le basket est touché aussi, chaque week-end, par des incivilités notamment destinées aux arbitres. Pour pouvoir jouer, il faut des arbitres…
