« 15 contre 12 » : l’Élan Chalon bientôt rattrapé par sa communication ?

Suite à un message publié sur les réseaux sociaux de l’Elan Chalon, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a décidé de passer à l’offensive contre l’un de ses clubs historiques.

Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s'inclinent 82-80. Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍#RougeEtBlanc pic.twitter.com/d5oNXNrDSq — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 20, 2025

Un tweet qui ne passe pas

Tout commence le 20 décembre 2025, lors de la rencontre opposant la JL Bourg à l’Elan Chalon dans le cadre de la 12e journée de Betclic ELITE. Après une défaite serrée (82-80), le compte officiel de Chalon sur le réseau social X (ex-Twitter) écrit :

« Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80 »

Une formulation qui manifestement accuse le corps arbitral d’avoir favorisé l’adversaire. Pour Philippe Ausseur, Président de la LNB, cette communication est une attaque frontale contre l’éthique sportive.

La sanction tombe : la Commission Juridique saisie

La réaction de la Ligue n’a pas tardé. Rappelant que les dirigeants de tous les clubs avaient été briefés quelques jours plus tôt sur le « devoir d’exemplarité » envers l’arbitrage, le Comité Directeur a tranché.

À l’unanimité (moins une abstention), la décision a été prise de saisir la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) contre l’ÉLAN Chalon.

L’éthique avant tout

Cette affaire illustre la volonté de la Ligue de ne plus tolérer les dérapages numériques. En invoquant l’article 381 de ses règlements, la LNB rappelle que si le terrain appartient aux joueurs, le respect des institutions reste la règle d’or.