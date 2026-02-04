Recherche
ELITE 2

Pourquoi Jahvon Blair a vraisemblablement réalisé une performance inédite dans l’histoire de la LNB, même si…

En inscrivant 30 points en moins de 20 minutes de jeu, Jahvon Blair a cartonné à Rouen. Et le scoreur canadien de la Chorale de Roanne a aussi probablement réalisé une première historique en LNB !
|
00h00
Résumé
Écouter
30 points en moins de 20 minutes, du jamais-vu ?!

Crédit photo : Tuan Nguyen

« Vous ne connaissez pas Jahvon Blair ? », a demandé T.J. Parker aux journalistes de Rouen. « C’est le meilleur marqueur du championnat. Il y a des matchs où il prend feu et c’est ce qu’il a fait ce mardi soir. » 

Jahvon BLAIR
Jahvon BLAIR
30
PTS
1
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
ROU
73 101
ROA

30 points en moins de 19 minutes ! 

Belle et efficace façon de résumer la performance de l’arrière roannais : le Canadien a inscrit 30 points, à 9/16 aux tirs, dont 6/9 à 3-points. Jusque-là, rien d’anormal… Sauf que l’ancien pictavien est sorti dès la 26e minute et n’est plus revenu sur le parquet du Kindarena ensuite, devant se contenter d’un temps de jeu express de 18 minutes et 56 secondes !

30 points en moins de 20 minutes passées sur le parquet, une rentabilité rare. Tellement rare que l’on a épluché les archives statistiques de l’ÉLITE 2 pour voir si cela avait déjà été réalisé… Et on n’y a trouvé qu’une seule correspondance, dont il est permis de douter.

Townes, 33 points en 14 minutes, vraiment ?! 

Ainsi, nos recherches ont exhumé une pointe à 33 unités en 14 minutes de Linton Townes (Évreux) à Lorient le 30 octobre 1990. Possible, sauf que l’ancien joueur NBA et du Real Madrid a disputé 40 minutes lors de 22 des 30 matchs de la saison.

Une blessure pourrait expliquer cette moindre utilisation sur une rencontre, nous direz-vous. Ou un problème de fautes… Certes, mais il n’en a commis que 2. Et, en 14 minutes, aurait eu le temps de shooter 27 fois, tout en distribuant 6 passes décisives. Hautement irréaliste.

Linton Townes, n°14 de l’ALM version 1990/91

On penchera alors pour l’erreur statistique, même s’il est impossible de l’affirmer avec certitude… Ce qui laisse alors Jahvon Blair seul dans sa catégorie, seul homme à plus de 30 points en moins de 20 minutes. Avec respectivement 28 et 27 unités en 19 minutes, Dar Tucker (Aix-Maurienne, novembre 2011) et Tavrion Dawson (Nantes, avril 2022) s’en étaient pourtant rapprochés dans le passé…

Ainsi qu’un troisième homme, le 19 décembre dernier : 28 points, en 19 minutes et 23 secondes, pour… Jahvon Blair, déjà, à Nantes, dans un match au scénario similaire (victoire 101-77, contre 101-73 à Rouen).

LIRE AUSSI

En termes de rentabilité, plusieurs joueurs avaient cependant placé la barre assez haut ces dernières années. On pense notamment à Badr Moujib, auteur de 31 points en 21 minutes en décembre 2023 avec Saint-Chamond, au double MVP Zachery Peacock qui était monté à 34 unités en 22 minutes lors de son époque boulonnaise (janvier 2014) et surtout à Yunio Barrueta qui, avec Nancy, avait dépassé la barre des 40 points en seulement 28 minutes en mai 2019 à Quimper…

Et en Betclic ÉLITE ?!

En Betclic ÉLITE, cela ne semble non plus jamais avoir été réalisé, ce qui vient accréditer la thèse d’une première historique pour l’international canadien. Les archives renvoient ainsi à une seule performance similaire : 33 points en 10 minutes de Lee Johnson lors d’un Racing Paris – Antibes en septembre 1988. Sauf que la feuille de match indique 10 minutes pour tous les joueurs, ce qui est donc faux.

Pourtant, en première division, de nombreux joueurs ont également tutoyé une telle productivité. Soit en frôlant la barre des 30 points, malgré un temps de jeu inférieur à une mi-temps : ce fut le cas, notamment, d’Afik Nissim (29 points en 17 minutes avec Strasbourg en décembre 2004) ou de Kenny Kadji (29 points en 19 minutes avec Gravelines-Dunkerque en octobre 2021).

Soit en dépassant le seuil des 30 points, mais avec un temps de jeu légèrement trop accru : dans ce domaine, la palme revient à l’ex-duo parisien, avec 35 points en 22 minutes pour Nadir Hifi contre Nancy en mars 2024 ou surtout 34 points en 22 minutes pour T.J. Shorts en demi-finale du championnat contre la JL Bourg en juin dernier…

Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

elandu71
La saison prochaine, il sera en BE avec Roanne ou un autre club de l'élite. D'ailleurs étonnant qu'il ne le soit pas déjà.
Répondre
(0) J'aime
gdeschozadir
Après la sécurisation de Levarity, j'imagine que le staff de Roanne travaille pour prolonger son contrat.
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
