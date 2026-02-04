L’Anadolu Efes retrouve la victoire en EuroLeague, Jordan Loyd décisif pour son retour

Avant cette 26e journée d’EuroLeague, la dernière victoire européenne de l’Anadolu Efes remontait au 17 décembre face au Zalgiris Kaunas. Une éternité à ce niveau. Ce passage à vide appartient désormais au passé : les Stambouliotes ont nettement dominé Valence (107-90), mettant fin à la belle dynamique espagnole et se relançant dans une saison jusque-là compliquée.

Une disette enfin effacée pour l’Anadolu Efes

Face à l’une des révélations de cette saison d’EuroLeague, l’Anadolu Efes a livré une prestation offensive de très haut niveau. Avec 107 points inscrits, les Turcs ont retrouvé rythme, adresse et confiance, des ingrédients qui leur manquaient depuis plusieurs semaines sur la scène européenne.

Jordan Loyd, un retour qui change tout

Absent lors des six derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au pied, Jordan Loyd n’a pas tardé à se montrer décisif. L’ancien joueur de Monaco a compilé 19 points, 3 rebonds et 2 passes décisives, apportant du scoring et une vraie menace extérieure. Son impact immédiat a grandement facilité la tâche des Stambouliotes.

Poirier face à Sako, duel tricolore à l’intérieur

Côté français, comme en championnat ce week-end lors de la défaite face au Merkezefendi de Malcolm Cazalon, un seul tricolore a pris part à la rencontre pour l’Anadolu Efes. Après Brice Dessert dimanche, c’était au tour de Vincent Poirier de représenter le camp turc. Toujours limité après une rechute de blessure, l’intérieur a disputé 15 minutes pour 5 points, 3 rebonds et 2 passes décisives.

En face, il retrouvait un autre intérieur français, Neal Sako. Arrivé à Valence à l’intersaison, l’ancien joueur de l’ASVEL passé par Cholet s’est montré solide avec 9 points, 7 rebonds et 2 passes, malgré la défaite de son équipe.

L’ASVEL désormais seule lanterne rouge

Grâce à ce succès, l’Anadolu Efes quitte provisoirement la dernière place du classement. L’ASVEL se retrouve seule lanterne rouge, avec toutefois un match de retard. Le club villeurbannais tentera de réagir ce mercredi face à la Virtus Bologne.