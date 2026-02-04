Aaron Levarity rempile déjà avec Roanne : objectif Betclic ÉLITE pour l’ancien MVP de NM1 !

Voici déjà venue la saison des prolongations en LNB ! Alors que Lucas Bourhis avait ouvert le bal en signant pour deux années supplémentaires avec Nantes, Aaron Levarity (2,03 m, 28 ans) lui a emboîté le pas : l’intérieur bahaméen a rempilé jusqu’en 2028 avec la Chorale de Roanne.

Aaron Levarity 2️⃣ ans de plus à la @ChoraleRoanne ✍🏽 L'ailier fort bahaméen prolonge son contrat jusqu'en 2028 🔵⚪@zoranCvjetkovic : «Cela témoigne de la confiance réciproque entre le joueur et le club» 🤝 Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/dmx7FcPBC0#ChoraleNation pic.twitter.com/czSy964bpT — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) February 4, 2026

« Apprécié de tous, exemplaire par son professionnalisme et son comportement au quotidien, il va poursuivre sa carrière à Roanne pour la plus grande satisfaction des dirigeants, du staff et de ses coéquipiers », se réjouit le club.

Ancien maître-nageur et MVP de NM1 !

La preuve que le natif de Freeport peut ambitionner de devenir l’une des plus belles histoires du basket français à terme. Chez lui, au Bahamas, avant de devenir basketteur, il a multiplié les petits emplois : télé-opérateur, employé de mairie, guide de snorkeling, maître-nageur…

Puis, ex-rookie au Danemark pendant ses deux premières saisons professionnelles, il a débarqué en France dans l’anonymat de la Nationale 1 en 2022, embauché par LyonSO pour une bouchée de pain. Il s’y est épanoui, avant de prendre la direction de Boulogne-sur-Mer, où il a été élu MVP du championnat en 2024 grâce à son statut de n°1 à l’évaluation.

Pas un talentueux de base, mais un besogneux, vrai aspirateur à rebond, Aaron Levarity a ensuite pris l’ascenseur vers l’ÉLITE 2, d’abord au sein d’une petite écurie, Évreux, puis chez un ambitieux, Roanne. Et il a tellement convaincu qu’il s’y est déjà inscrit dans la durée, à peine la mi-saison passée…

PROFIL JOUEUR Aaron LEVARITY Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (16/04/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8,5 #111 REB 6,5 #12 PD 1,5 #115

« Il n’a pas encore atteint son plein potentiel »

« Je suis très heureux d’avoir pu sécuriser la prolongation d’Aaron dès ce stade de la saison », indique le directeur sportif, Zoran Cvjetkovic. « Cela témoigne de la confiance réciproque entre le joueur et le club. Depuis son arrivée en France, il ne cesse de progresser et je suis convaincu qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Sous l’impulsion de TJ, il a franchi un nouveau cap, tant dans son jeu que dans son leadership, et nous sommes très fiers de le compter parmi nous. Aaron est un professionnel exemplaire, un coéquipier précieux et un joueur qui incarne parfaitement nos valeurs : humilité, travail et esprit collectif. Sa prolongation était donc une évidence pour notre projet et pour nos supporters.»

Et désormais, cap sur la Betclic ÉLITE pour Aaron Levarity ? La Chorale étant leader d’ÉLITE 2 avec 17 victoires en 22 rencontres, l’ancien étudiant des Milligan Buffaloes peut légitimement l’ambitionner avec ses deux nouvelles années de contrat dans la Loire. Ce qui viendrait couronner sa belle ascension, même s’il y a certes déjà goûté le temps d’un match en mai dernier avec Le Portel (10 points et 6 rebonds contre Nanterre), avant de participer au maintien de l’ESSM lors des playoffs de Pro B…

« Je tiens avant tout à remercier Dieu. Il m’a véritablement béni et je ne serais pas là où je suis sans lui ; toute la gloire lui revient. Je suis ravi de rester à Roanne et de faire partie de la famille choralienne. Ils m’ont accueilli à bras ouverts et je veux continuer à représenter le club de toutes mes forces. J’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve et de tout faire pour conserver la première place. »