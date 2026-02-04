Recherche
ELITE 2

Aaron Levarity rempile déjà avec Roanne : objectif Betclic ÉLITE pour l'ancien MVP de NM1 !

Aaron Levarity est devenu le premier joueur étranger à signer une prolongation de contrat cette saison en LNB ! L'intérieur bahaméen s'est ré-engagé jusqu'en 2028 avec la Chorale de Roanne, leader d'ÉLITE 2.
|
00h00
Aaron Levarity rempile déjà avec Roanne : objectif Betclic ÉLITE pour l’ancien MVP de NM1 !

Aaron Levarity Choralien jusqu’en 2028 !

Crédit photo : Olivier Fusy

Voici déjà venue la saison des prolongations en LNB ! Alors que Lucas Bourhis avait ouvert le bal en signant pour deux années supplémentaires avec Nantes, Aaron Levarity (2,03 m, 28 ans) lui a emboîté le pas : l’intérieur bahaméen a rempilé jusqu’en 2028 avec la Chorale de Roanne.

« Apprécié de tous, exemplaire par son professionnalisme et son comportement au quotidien, il va poursuivre sa carrière à Roanne pour la plus grande satisfaction des dirigeants, du staff et de ses coéquipiers », se réjouit le club.

Ancien maître-nageur et MVP de NM1 ! 

La preuve que le natif de Freeport peut ambitionner de devenir l’une des plus belles histoires du basket français à terme. Chez lui, au Bahamas, avant de devenir basketteur, il a multiplié les petits emplois : télé-opérateur, employé de mairie, guide de snorkeling, maître-nageur…

Puis, ex-rookie au Danemark pendant ses deux premières saisons professionnelles, il a débarqué en France dans l’anonymat de la Nationale 1 en 2022, embauché par LyonSO pour une bouchée de pain. Il s’y est épanoui, avant de prendre la direction de Boulogne-sur-Mer, où il a été élu MVP du championnat en 2024 grâce à son statut de n°1 à l’évaluation.

Pas un talentueux de base, mais un besogneux, vrai aspirateur à rebond, Aaron Levarity a ensuite pris l’ascenseur vers l’ÉLITE 2, d’abord au sein d’une petite écurie, Évreux, puis chez un ambitieux, Roanne. Et il a tellement convaincu qu’il s’y est déjà inscrit dans la durée, à peine la mi-saison passée…

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Aaron Levarity.jpg
Aaron LEVARITY
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (16/04/1997)
Nationalités:

logo bah.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
8,5
#111
REB
6,5
#12
PD
1,5
#115

« Il n’a pas encore atteint son plein potentiel »

 « Je suis très heureux d’avoir pu sécuriser la prolongation d’Aaron dès ce stade de la saison », indique le directeur sportif, Zoran Cvjetkovic. « Cela témoigne de la confiance réciproque entre le joueur et le club. Depuis son arrivée en France, il ne cesse de progresser et je suis convaincu qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Sous l’impulsion de TJ, il a franchi un nouveau cap, tant dans son jeu que dans son leadership, et nous sommes très fiers de le compter parmi nous. Aaron est un professionnel exemplaire, un coéquipier précieux et un joueur qui incarne parfaitement nos valeurs : humilité, travail et esprit collectif. Sa prolongation était donc une évidence pour notre projet et pour nos supporters.»

Et désormais, cap sur la Betclic ÉLITE pour Aaron Levarity ? La Chorale étant leader d’ÉLITE 2 avec 17 victoires en 22 rencontres, l’ancien étudiant des Milligan Buffaloes peut légitimement l’ambitionner avec ses deux nouvelles années de contrat dans la Loire. Ce qui viendrait couronner sa belle ascension, même s’il y a certes déjà goûté le temps d’un match en mai dernier avec Le Portel (10 points et 6 rebonds contre Nanterre), avant de participer au maintien de l’ESSM lors des playoffs de Pro B…

Aaron Levarity lors de son seul match de Betclic ÉLITE l’an dernier avec Le Portel (photo : ESSM)

« Je tiens avant tout à remercier Dieu. Il m’a véritablement béni et je ne serais pas là où je suis sans lui ; toute la gloire lui revient. Je suis ravi de rester à Roanne et de faire partie de la famille choralienne. Ils m’ont accueilli à bras ouverts et je veux continuer à représenter le club de toutes mes forces. J’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve et de tout faire pour conserver la première place. »

chorale58
Excellente nouvelle en effet. Aspirateur à rebonds et de toute évidence un bon mec Allez Chorale 💙
Répondre
(1) J'aime
thorir- Modifié
Hm... j'suis un peu dubitatif. pas sur la qualité du joueur évidemment mais quand tu fais un recrutement, qui plus est en ELITE, tes paramètres prioritaires ce sont les JFL, les joueurs US majeurs, et ensuite en fonction de c'que tu as à ce niveau là tu vas cibler des profils de bosman/cotonou complémentaires. Là tu te compliques le recrutement parce qu'il va falloir faire ton roster avec des JFL et US qui auront comme critères de devoir matcher avec un joueur de complément cotonou/bosman alors que c'est ce qui est le moins compliqué à trouver
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Si la chorale monte en Betclic, on jouera le maintien et on aura grandement besoin de guerrier, et ce genre de joueur aura une grande utilité, pas comme les divas qui composer l'effectifs, la dernière fois qu'on est descendus
(0) J'aime
gdeschozadir
Dès les premiers matchs, j'ai remarqué ses qualités et il est rapidement devenu mon joueur préféré. En tant que supporter abonné au club, je suis heureux de cette prolongation. C'est incontestablement une excellente nouvelle !
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
