Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »

ELITE 2 - Candidat crédible aux playoffs après une moitié de championnat, l'Hermine regarde déjà plus loin que cette saison. L'équipe de Rémi Valin s'est assurée les services de son meneur Lucas Bourhis pour les prochaines années, lui qui contribue largement à la réussite du NBH sur le terrain comme dans l'état d'esprit.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »

Lucas Bourhis prolonge l’aventure nantaise de deux saisons.

Crédit photo : Cécile Thomas

9e d’ELITE 2 après 21 journées, le Nantes Basket Hermine est pour l’heure placé dans la course aux playoffs d’accession à la Betclic ELITE. Si l’explosion confirmée de Mathis Kangudia, 2e meilleur marqueur de la division à seulement 21 ans, apporte énormément de fraîcheur et d’impact à l’équipe de Rémi Valin, celle-ci doit aussi beaucoup à son meneur Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans).

Arrivé il y a un an, l’ancien meneur de Fos-Provence ou encore Lille « pousse le groupe nantais vers le haut », aussi bien humainement que sportivement. Un apport tellement précieus que l’Hermine a déjà souhaité sécuriser son joueur pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028. Une prolongation sobrement annoncée dans un communiqué sur le site du club.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lucas Bourhis.jpg
Lucas BOURHIS
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 25 ans (09/02/2000)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,2
#93
REB
1,9
#179
PD
5,4
#9
LIRE AUSSI

« Son éthique de travail et sa mentalité
poussent le groupe vers le haut »

Victime de quatre relégations lors de ces quatre précédentes expériences en ELITE 2 (Rouen en 2022, Quimper en 2023, Lille administrativement en 2024 et Fos-Provence en 2025), Lucas Bourhis semble avoir trouvé un cadre compétitif à Nantes, dans lequel s’épanouir. Rester a donc été un choix plutôt facile pour lui : J’ai fait le choix de la stabilité en prolongeant avec un club dans lequel je me sens très bien au quotidien. La confiance qui m’est accordée, l’environnement, les personnes qui le composent, ainsi que la volonté du club de continuer à évoluer et à progresser avec de fortes ambitions ont été déterminants. J’ai envie de poursuivre mon développement et de m’investir pleinement pour contribuer à la réussite du projet collectif », a-t-il expliqué dans le communiqué du club.

Pièce maîtresse du NBH, son rendement peut témoigner de cet « épanouissement ». : Bourhis tourne à 9,2 points de moyenne à 39,1% de réussite aux tirs et 5,4 passes décisives en 27 minutes par match. Mais son apport dépasse le cadre des statistiques, comme le souligne Rémy Valin, réjoui d’avoir trouvé un accord pour prolonger l’aventure commune. « Lucas fait partie des meilleurs meneurs de la division. Son éthique de travail et sa mentalité poussent le groupe vers le haut. Il va arriver dans ses meilleures années, ce qui pour nous est une excellente nouvelle dans notre projet de club sur les futures années. »

LIRE AUSSI

 

Nantes
Nantes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
nanther- Modifié
Je suis très content pour Lucas Bourhis qui mérite amplement la grande confiance que vient de lui témoigner le NBH. Lucas est en effet un meneur organisateur et scoreur de grande qualité qui, de plus, a un rôle de leader charismatique justifié pour ses équipiers comme le souligne Rémy Valin.
Répondre
(1) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Tombeur de l’ASVEL, Dijon s’est offert « la plus belle victoire de la saison » selon Laurent Legname
Betclic ELITE
00h00Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?
ELITE 2
00h00Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Betclic ELITE
00h00ITW Jacob Gilyard, la ch’tite étincelle américaine qui rallume la flamme du BCM Gravelines-Dunkerque
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
Amine Noua exulte après la victoire face au Panathinaïkos
À l’étranger
00h00Amine Noua s’offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l’Aris
1 / 0
Livenews NBA
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
1 / 0