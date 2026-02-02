Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »

9e d’ELITE 2 après 21 journées, le Nantes Basket Hermine est pour l’heure placé dans la course aux playoffs d’accession à la Betclic ELITE. Si l’explosion confirmée de Mathis Kangudia, 2e meilleur marqueur de la division à seulement 21 ans, apporte énormément de fraîcheur et d’impact à l’équipe de Rémi Valin, celle-ci doit aussi beaucoup à son meneur Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans).

Arrivé il y a un an, l’ancien meneur de Fos-Provence ou encore Lille « pousse le groupe nantais vers le haut », aussi bien humainement que sportivement. Un apport tellement précieus que l’Hermine a déjà souhaité sécuriser son joueur pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028. Une prolongation sobrement annoncée dans un communiqué sur le site du club.

PROFIL JOUEUR Lucas BOURHIS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 25 ans (09/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,2 #93 REB 1,9 #179 PD 5,4 #9

« Son éthique de travail et sa mentalité

poussent le groupe vers le haut »

Victime de quatre relégations lors de ces quatre précédentes expériences en ELITE 2 (Rouen en 2022, Quimper en 2023, Lille administrativement en 2024 et Fos-Provence en 2025), Lucas Bourhis semble avoir trouvé un cadre compétitif à Nantes, dans lequel s’épanouir. Rester a donc été un choix plutôt facile pour lui : J’ai fait le choix de la stabilité en prolongeant avec un club dans lequel je me sens très bien au quotidien. La confiance qui m’est accordée, l’environnement, les personnes qui le composent, ainsi que la volonté du club de continuer à évoluer et à progresser avec de fortes ambitions ont été déterminants. J’ai envie de poursuivre mon développement et de m’investir pleinement pour contribuer à la réussite du projet collectif », a-t-il expliqué dans le communiqué du club.

Pièce maîtresse du NBH, son rendement peut témoigner de cet « épanouissement ». : Bourhis tourne à 9,2 points de moyenne à 39,1% de réussite aux tirs et 5,4 passes décisives en 27 minutes par match. Mais son apport dépasse le cadre des statistiques, comme le souligne Rémy Valin, réjoui d’avoir trouvé un accord pour prolonger l’aventure commune. « Lucas fait partie des meilleurs meneurs de la division. Son éthique de travail et sa mentalité poussent le groupe vers le haut. Il va arriver dans ses meilleures années, ce qui pour nous est une excellente nouvelle dans notre projet de club sur les futures années. »