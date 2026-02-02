Recherche
Betclic ELITE

Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?

EUROLEAGUE - Déjà décimé par les blessures, le secteur intérieur du Rocher pourrait prendre un nouveau coup avec la potentielle absence longue durée de Kevarrius Hayes. L'Américain risque l'opération, laissant la raquette monégasque à... un seul joueur.
00h00
Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?

Kevarrius Hayes pourrait manquer plusieurs semaines de compétition avec Monaco, en cas d’opération du visage.

Crédit photo : Julie Dumélié

Empêtré dans des problèmes financiers l’empêchant notamment de qualifier de nouveaux joueurs, Monaco pourrait désormais en payer les conséquences sur le plan sportif. Si l’effectif de Vassilis Spanoulis a été taillé en qualité et en quantité pour jouer sur tous les tableaux, il pourrait paradoxalement manquer de profondeur dans les semaines à venir, du fait de la blessure de Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans).

Un seul pivot disponible à Monaco ?

Touché au visage lors de la 3e défaite consécutive de la Roca Team en EuroLeague face à Bologne, l’Américain « souffre d’une fracture au niveau de la pommette », comme le rapporte nos confrères du groupe Nice-Matin. Pire encore, la question d’une opération est soulevée, alors que Hayes « a rendez-vous chez un spécialiste ce lundi matin » pour trancher. Si sa présence contre Kaunas et Munich cette semaine est déjà compromise, la case opération pourrait prolonger sa durée d’indisponibilité de plusieurs semaines encore.

Problème, l’effectif pléthorique de Monaco se trouve déjà limité dans son turnover à l’intérieur, du fait de la blessure à la hanche de Yoan Makoundou. Les problèmes financiers du club ressurgissent alors sur la gestion sportive : Vassilis Spanoulis ne pourra pas recruter ni faire appel à un pigiste médical ! La tuile serait donc totale pour l’ASM qui, en cas de forfait de Hayes, devrait composer avec un seul pivot « de métier » : Daniel Theis. Le coach grec devra donc faire preuve d’ingéniosité, même si la solution la plus évidente pourrait être un glissement de Nikola Mirotic au poste 5.

Monaco
Monaco
flavor_flav- Modifié
et ils ne peuvent pas recruter.. c'est pas de bol.
Arthur Puybertier
