Troisième défaite d’affilée pour Monaco, qui ajoute une panne de résultats au chaos extra-sportif

L’AS Monaco n’était forcément pas dans les meilleures dispositions pour ce match à domicile face à une équipe de Virtus Bologne pourtant loin au classement (12e). D’une part à cause de leurs deux défaites de la semaine dernière en EuroLeague, contre Madrid et l’Étoile Rouge. Mais aussi et surtout à cause du chaos extra-sportif qui règne autour du club ces derniers jours et semaines, entre les retards de salaires, les sanctions, et maintenant la reprise en main par la Principauté pour éviter un effondrement total. Conséquence parallèle, le match n’était même pas diffusé (en français) sur Skweek, vu que la chaîne tenue par les mêmes personnes est aussi dans une situation économique catastrophique. C’est dans ce contexte chaotique que le quotidien sportif continue, et que la Roca Team devait essayer de se maintenir en haut du classement de l’EuroLeague.

Pendant longtemps, les joueurs ont fait abstraction. Ils ont mené au score pendant trois quart-temps. Ce même en se précipitant sur quelques actions – ce qui n’est pas dans leurs habitudes – ou en souffrant de la protection d’arceau de leurs adversaires italiens. Les Monégasques n’étaient pas dans leur meilleur jour, mais tenaient tout de même 3 points d’avance au début du dernier quart-temps. C’était avant de subir un… 15-1 de la part de leurs adversaires. Bologne, même sans son leader Carsen Edwards, a livré un bon match.

La Roca Team n’a toutefois rien lâché et a pu remonter au score pour se donner une chance de gagner. C’était avant de se faire crucifier par Lucas Vildoza (13 points) à… 4 secondes du terme, plongeant Gaston-Médecin dans la stupéfaction. « On a mal joué. On n’a pas défendu, on n’a pas exécuté correctement en attaque : on mérite de perdre » a conclu au micro de l’EuroLeague TV Vassilis Spanoulis, conscient que ce troisième revers d’affilée les met en difficulté au classement. Les joueurs ont très rapidement quitté le parquet à la fin.

