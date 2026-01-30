Recherche
EuroLeague

Troisième défaite d’affilée pour Monaco, qui ajoute une panne de résultats au chaos extra-sportif

EuroLeague - Un malheur n'arrive jamais seul. Déjà embourbé dans un chaos extra-sportif, la Roca Team vient de concéder sa 3e défaite européenne d'affilée, crucifiée par Luca Vildoza et la Virtus Bologne (82-84).
Troisième défaite d’affilée pour Monaco, qui ajoute une panne de résultats au chaos extra-sportif

Le désarroi sur les visages monégasques

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco n’était forcément pas dans les meilleures dispositions pour ce match à domicile face à une équipe de Virtus Bologne pourtant loin au classement (12e). D’une part à cause de leurs deux défaites de la semaine dernière en EuroLeague, contre Madrid et l’Étoile Rouge. Mais aussi et surtout à cause du chaos extra-sportif qui règne autour du club ces derniers jours et semaines, entre les retards de salaires, les sanctions, et maintenant la reprise en main par la Principauté pour éviter un effondrement total. Conséquence parallèle, le match n’était même pas diffusé (en français) sur Skweek, vu que la chaîne tenue par les mêmes personnes est aussi dans une situation économique catastrophique. C’est dans ce contexte chaotique que le quotidien sportif continue, et que la Roca Team devait essayer de se maintenir en haut du classement de l’EuroLeague.

– Journée 25

Pendant longtemps, les joueurs ont fait abstraction. Ils ont mené au score pendant trois quart-temps. Ce même en se précipitant sur quelques actions – ce qui n’est pas dans leurs habitudes – ou en souffrant de la protection d’arceau de leurs adversaires italiens. Les Monégasques n’étaient pas dans leur meilleur jour, mais tenaient tout de même 3 points d’avance au début du dernier quart-temps. C’était avant de subir un… 15-1 de la part de leurs adversaires. Bologne, même sans son leader Carsen Edwards, a livré un bon match.

Mike JAMES
Mike JAMES
17
PTS
2
REB
9
PDE
Logo EuroLeague
ASM
82 84
BOL

La Roca Team n’a toutefois rien lâché et a pu remonter au score pour se donner une chance de gagner. C’était avant de se faire crucifier par Lucas Vildoza (13 points) à… 4 secondes du terme, plongeant Gaston-Médecin dans la stupéfaction. « On a mal joué. On n’a pas défendu, on n’a pas exécuté correctement en attaque : on mérite de perdre » a conclu au micro de l’EuroLeague TV Vassilis Spanoulis, conscient que ce troisième revers d’affilée les met en difficulté au classement. Les joueurs ont très rapidement quitté le parquet à la fin.

Développement à venir…

Monaco
Suivre
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
