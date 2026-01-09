Soldes sur Pro Basketball Manager 2026 : le jeu est à -25 %, le moment idéal pour se lancer

Si vous hésitiez encore à vous lancer sur Pro Basketball Manager 2026, c’est probablement le meilleur moment. À l’occasion des soldes, Pro Basketball Manager 2026 est disponible à -25 % sur Steam, au prix de 22,49 € au lieu de 29,99 €. Une réduction significative pour un jeu qui a franchi un nouveau cap cette saison, avec davantage de ligues, plus de réalisme et, surtout, l’arrivée d’une véritable Coupe d’Europe officielle.

Pourquoi c’est le bon moment d’acheter Pro Basketball Manager 2026

Avec cette promotion, Pro Basketball Manager 2026 devient plus accessible que jamais. Pour moins de 23 euros, les joueurs accèdent à une simulation de basket complète, pensée pour les passionnés de stratégie, de recrutement et de construction de projet sportif sur le long terme.

L’édition 2026 marque une évolution importante du jeu, notamment grâce à :

– l’intégration de la BCL, première Coupe d’Europe officielle de l’histoire de la licence ;

– plus de 90 championnats jouables à travers le monde ;

– de nouvelles ligues féminines et internationales ;

– un moteur de simulation affiné sur la durée des saisons.

À ce tarif, Pro Basketball Manager 2026 s’impose comme l’un des meilleurs rapports contenu/prix du jeu de sport sur PC.

Un jeu taillé pour les amateurs de basket français

Pro Basketball Manager 2026 met une nouvelle fois en valeur le basket hexagonal. La Betclic ELITE et l’ELITE 2 sont intégrées sous licence officielle, permettant de diriger un club français avec un niveau de réalisme rarement atteint dans un jeu de management.

Entre la gestion des effectifs, les recrutements, les budgets, la formation et désormais les campagnes européennes, le jeu offre une profondeur idéale pour celles et ceux qui aiment bâtir un projet sur plusieurs saisons.

CLIQUEZ-ICI POUR ACHETER LE PRO BASKETBALL MANAGER 2026

La profondeur du management au cœur de l’expérience

Contrairement aux jeux orientés action, Pro Basketball Manager 2026 mise sur la réflexion et la stratégie. Le travail de fond effectué cette année se ressent surtout sur la durée :

– des recrutements adverses plus cohérents ;

– des statistiques et des scores plus réalistes ;

– des saisons mieux équilibrées ;

– davantage d’options de négociation avec les joueurs et la direction.

Un jeu qui récompense la patience, l’anticipation et la compréhension fine du basket.

-25 %, une offre à ne pas laisser passer

Avec un prix ramené à 22,49 € au lieu de 29,99 €, cette période de soldes est idéale pour :

– découvrir Pro Basketball Manager 2026 si vous ne connaissez pas encore la licence ;

– franchir le pas si vous hésitiez depuis la sortie ;

– offrir le jeu à un passionné de basket et de management.

Une réduction de 25 % sur un jeu régulièrement mis à jour, soutenu par une communauté active et porté par une équipe indépendante en pleine progression.

Managers, it’s decision time! 🤔 Three great playmakers, three stars. Which one would you choose for the championship? pic.twitter.com/Pc0aWSRUEk — Pro Basketball Manager (@PBasketManager) December 1, 2025

Où acheter Pro Basketball Manager 2026 en soldes ?

Pro Basketball Manager 2026 est disponible sur Steam, en version PC et Mac, au prix promotionnel de 22,49 € pendant la période de soldes.

Une opportunité idéale pour prendre le contrôle d’un club, construire votre effectif et lancer votre saison de coach virtuel dans les meilleures conditions.

CLIQUEZ-ICI POUR ACHETER LE PRO BASKETBALL MANAGER 2026