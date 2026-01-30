Recherche
ELITE 2

L’ASA dos au mur : le match contre Quimper comme tournant de la saison

ELITE 2 — En grande difficulté au classement de l’ELITE 2 après sa lourde défaite à Nantes, l’ASA aborde une période charnière de sa saison. Le prochain rendez-vous contre Quimper pourrait déjà peser lourd sur les ambitions alsaciennes.
Nebojsa Bogovac voit son effectif se remplumer avec les retours de Bequignon et Massalski

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’Alliance Sport Alsace est à un moment clé de sa saison. Battue lourdement à Nantes le 23 janvier (80-96), après avoir sombré en seconde période, Gries-Souffel n’a désormais plus vraiment de marge d’erreur. Avec un bilan de 9 victoires pour 11 défaites, l’ASA occupe la 14e place de l’ELITE 2 et se retrouve sous pression à l’approche d’un enchaînement de matchs décisifs. Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont fait le point avant leur match de la 21e journée.

Au classement, tout reste pourtant très resserré. Les Alsaciens ne sont qu’à deux victoires de Pau-Lacq-Orthez, actuel 10e (11-9), mais aussi à trois succès du top 5 occupé par Denain (12-8). Dans ce contexte, chaque rencontre peut faire basculer une dynamique, dans un sens comme dans l’autre.

Une équipe portée par son trio extérieur

Sur le plan individuel, l’ASA peut s’appuyer sur plusieurs cadres réguliers. Nelson Phillips tourne à 15,4 points, 4,8 rebonds et 2,5 passes de moyenne, tandis que Divine Myles apporte 14,9 points et surtout 7,1 passes par match. Gide Noël complète ce trio avec 12,4 points, 3,9 rebonds et 1,3 passe.

Mais ces performances individuelles n’ont pas suffi lors des dernières sorties. Face à Poitiers puis Nantes, l’Alliance Sport Alsace a souffert, notamment dans l’impact physique et la maîtrise du rebond.

Quimper, un adversaire piégeux malgré sa place au classement

Le prochain match, contre Quimper, s’annonce déjà comme un tournant. Avant-dernier du classement (19e, bilan de 6-14), le club breton reste pourtant sur une victoire de prestige à Orléans (91-92), l’un des poids lourds du championnat. De quoi alerter le staff alsacien.

« C’est une équipe dangereuse. Ça joue vite, ça tire à 3-points et ils changent beaucoup de défenses. On a conscience qu’il faudra faire un gros match», prévient le coach de l’ASA, Nebojsa Bogavac aux Dernières Nouvelles d’Alsace.

À l’aller, le 12 décembre, l’Alliance Sport Alsace s’était imposée en Bretagne (71-77), malgré l’absence du meneur américain au passeport kosovar Divine Myles, grâce notamment aux 42 points cumulés du duo Malwaya-Aranitovic. Mais le technicien monténégrin s’attend à une opposition bien différente.

Un enjeu clair : rester en course pour les playoffs

Pour Nebojsa Bogavac, l’enjeu de cette rencontre ne laisse aucune place à l’ambiguïté. « Si on gagne ce match, on aura encore une chance pour les playoffs. Mais si on le perd, on sera forcément dans une mauvaise situation», affirme-t-il. Un discours lucide, à l’image de la situation de l’ASA, qui doit rapidement inverser la tendance.

LIRE AUSSI

Deux retours importants pour relancer la dynamique

Dans ce contexte tendu, le staff alsacien enregistre néanmoins deux bonnes nouvelles avec les retours d’Hugo Bequignon, absent depuis un mois à cause d’une entorse de Chopart, et de Yauhen Massalski, victime d’une fracture au pied et éloigné des parquets depuis début septembre.

« Ce sont des bonnes nouvelles. Cela permet d’avoir plus d’intensité et le niveau est meilleur cette semaine. On a bien travaillé, c’est intéressant pour la confiance, on a fait des bonnes choses», souligne Nebojsa Bogavac.

Reste désormais à traduire ces signaux positifs en match officiel. Car au-delà des retours, l’ASA doit surtout corriger ses manques récents, notamment dans le combat.

« On a été à chaque fois totalement dominés aux rebonds. Forcément, ça ne laisse quasiment aucune chance de gagner. On a donné de la confiance à nos adversaires. Il va falloir le corriger et montrer plus d’agressivité», analyse le coach.

Un match à ne surtout pas manquer

Face à une équipe de Quimper libérée par son exploit à Orléans, l’Alliance Sport Alsace devra répondre présent, sous peine de voir ses espoirs de play-offs s’éloigner dangereusement. Plus qu’un simple match de championnat, cette rencontre s’apparente déjà à un premier verdict sur la fin de saison alsacienne.

