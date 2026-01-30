Un nouveau renfort dans la peinture pour l’Étoile Angers Basket

L’Étoile Angers Basket vient d’officialiser la signature de l’intérieur ukrainien Yegor Yegorov en qualité de pigiste médical.

Un profil athlétique pour densifier la raquette

Du haut de ses 2m05, il rejoint l’Anjou avec la mission de stabiliser le secteur intérieur angevin. Joueur mobile et athlétique, ce poste 5 dans un corps d’un 4 arrive pour apporter sa taille et son intensité alors que la saison entre dans une phase charnière.

Un pur produit des centres de formation français

Si Angers sera sa première expérience au niveau Nationale 1, Yegorov n’est pas un inconnu dans l’Hexagone. Formé au prestigieux centre de formation du Limoges CSP, il a ensuite poursuivi son apprentissage à Aix-Maurienne.

Entre 2020 et 2022 en Savoie, il a alterné entre l’équipe réserve (NM3) et le groupe professionnel en Pro B, avant de s’engager avec Golfe Juan Vallauris en Nationale 2, club où il évoluait depuis trois saisons.

Une arrivée dans un moment clé de la saison

L’EAB traverse actuellement une période charnière. Avec un bilan de 10 victoires pour 11 défaites, les Angevins occupent la 9ème place de la poule A. L’intégration de Yegorov devra se faire au pas de charge : le club affronte Tarbes-Lourdes ce vendredi 30 janvier à la salle François Abadie pour le compte de la 22ème journée.