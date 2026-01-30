Recherche
Betclic ELITE

Sans son meilleur joueur suspendu, Le Portel s’attaque à l’ogre monégasque avec les moyens du bord

Betclic ELITE - Privé de son leader offensif Ivan Février, suspendu pour comportement menaçant, l'ESSM se déplace à Monaco dans une situation critique. Avec seulement six joueurs pros et aucun pivot de métier, la mission s'annonce quasi impossible pour les hommes d'Arnaud Ricoux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel sans Ivan Février pour le déplacement à Monaco

Crédit photo : ESSM Le Portel

C’est un véritable casse-tête qui s’annonce pour le club nordiste. Alors que l’ESSM Le Portel , lanterne rouge du championnat, s’apprête à défier l’ogre monégasque sur ses terres ce dimanche, le club devra composer sans son leader offensif. Ivan Fevrier (2,02 m, 26 ans), pièce maîtresse de l’effectif, a été officiellement suspendu suite aux incidents survenus lors de la lourde défaite face à Paris.

LIRE AUSSI

Une sanction qui tombe au pire moment

Auteur d’un début de saison tonitruant avec une moyenne de 16,4 points par match, l’intérieur est le moteur de l’attaque porteloise. Malheureusement, sa frustration lors de la « débâcle » contre Paris a pris le dessus. Sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport, il paie le prix d’un comportement jugé inapproprié par le corps arbitral.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Ivan Fevrier.jpg
Ivan FEVRIER
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 26 ans (08/02/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
16,4
#8
REB
5,8
#17
PD
2,1
#67

« Son attitude a été jugée menaçante par les arbitres, ils ne peuvent pas laisser passer ça. On espère désormais qu’il ne recevra qu’un match de suspension », a confié avec lucidité le nouvel entraîneur, Arnaud Ricoux dans les colonnes de La Voix Du Nord.

Un effectif décimé : la mission encore plus impossible ?

Au-delà de l’absence de son meilleur marqueur, c’est la profondeur de banc qui inquiète. Pour ce déplacement sur le Rocher, l’ESSM ne pourra compter que sur six joueurs professionnels :

  • Christopher Ebunangombe

  • Lucas Fischer

  • Filip Kruslin

  • Bryce Wills

  • Greg Lee

La situation est particulièrement critique dans la raquette. Avec la suspension de Février, la blessure du Mathieu Boyer et le départ de Tyshaun Crawford., la raquette du Pas-de-Calais est particulièrement décimée, ce qui donnera une lutte acharnée et inégale sous les panneaux face à la puissance physique de l’AS Monaco.

LIRE AUSSI

Quel plan de jeu pour Arnaud Ricoux ?

Pour sa première grande sortie dans ce contexte, Arnaud Ricoux devra faire preuve d’ingéniosité. Sans rotation et sans véritable point de fixation à l’intérieur, Le Portel devra probablement miser sur un jeu rapide, une adresse extérieure irréprochable et une solidarité défensive de tous les instants pour éviter de sombrer. Arrivé à l’essai à l’ESSM en début de semaine, le pivot Suédois Kenny Pohto (2,11 m) est en attente de qualification.

LIRE AUSSI

Face à l’armada de la Principauté, leader du championnat, le défi est immense, mais c’est souvent dos au mur que l’identité de l’ESSM se révèle. Problème, loin de leurs bases, les Pas-de-Calaisiens n’ont toujours pas goûté à la victoire cette saison (0V-8D).

Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

flavor_flav
monaco va battre le record d'écart de points?
sagesse
« Sans son meilleur joueur » non, plutôt son leader offensif.
phili
Ok pour fevrier mais quand un joueur de paris sanctionné tape deux fois le panneau avec véhémence ,les arbitres sont restés de marbre. Intraitable avec les petits,trés docile avec les grands.
