Un Kenny peut en cacher un autre : Pohto débarque au Portel

Après avoir débarqué son coach puis son pivot américain, Le Portel se remplume ! Pour densifier son secteur intérieur, le club a officialisé l’arrivée à l’essai de Kenny Pohto (2,11 m). Ce jeune pivot suédois de 23 ans, au profil dynamique et combatif, débarque en France pour la première fois de sa jeune carrière.

Un pur produit de la NCAA avant une première expérience en Hongrie

Originaire de Stockholm, Kenny Pohto a traversé l’Atlantique très tôt pour parfaire sa formation aux États-Unis. Il s’est illustré durant trois saisons chez les Shockers de Wichita State (2021-2024), où il est rapidement devenu une pièce maîtresse avec environ 8 points et 6 rebonds par match. Pour sa dernière année universitaire (2024-2025), il a rejoint les Gauchos de UC Santa Barbara. Un choix payant puisqu’il y a franchi un cap statistique : 11,8 points à 62% aux tirs, 6,2 rebonds et 1,6 passe pour 12,5 d’évaluation en 25 minutes sur 34 matchs en NCAA1.

Fort de ce bagage, il a lancé sa carrière professionnelle cette saison en Hongrie, au sein du club de Nka Universitas Pecs. Malgré la situation complexe de son équipe en bas de tableau, le Viking a montré des choses intéressantes individuellement (10,7 points et 5,8 rebonds) avant d’être libéré il y a quelques jours par ses dirigeants afin de remodeler l’effectif.

Un Kenny peut en cacher un autre dans le Pas-de-Calais

Un prénom, une nationalité… et un clin d’œil à l’histoire ! C’est une coïncidence qui ne manquera pas de faire sourire les habitués du Chaudron. En accueillant Kenny Pohto, comment ne pas penser à Kenny Grant, lui aussi Suédois et portant le même prénom. Si l’un dirigeait depuis le banc et n’est plus l’entraîneur principal de l’ESSM Le Portel, l’autre arrive sur le terrain pour découvrir la Betclic ELITE.

Pour sa toute première expérience en France, ce membre de la sélection nationale suédoise débarque pour densifier le secteur intérieur stelliste orphelin de Mathieu Boyer blessé et du récent départ de l’Américain Tyshaun Crawford. S’il transforme l’essai, le jeune scandinave pourrait s’imposer comme la pièce maîtresse qui manquait à la rotation porteloise pour stabiliser le secteur intérieur jusqu’à la fin de la saison.