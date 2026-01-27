L’EuroLeague reçue à Bruxelles : en pleine bataille avec la NBA, l’ECA drague l’Union européenne

L’EuroLeague tente de résister à l’heure où le futur du basket européen masculin se joue. Une délégation de l’Euroleague Commercial Assets (ECA), conduite par son directeur général Paulius Motiejunas, a rencontré jeudi à Bruxelles le commissaire européen chargé de l’équité intergénérationnelle, de la jeunesse, de la culture et du sport, Glenn Micallef. Un échange stratégique avec l’homme politique et haut fonctionnaire maltais autour de la place du basketball dans le modèle sportif européen et des ambitions de croissance de l’EuroLeague.

EuroLeague, EuroCup et NextGen au centre de la présentation

Lors de cette rencontre au siège de l’Union européenne, la délégation de l’Euroleague Basketball a présenté les évolutions récentes de ses compétitions majeures : l’EuroLeague, l’EuroCup et son tournoi U18, l’ANGT.

L’organisation a également exposé sa vision pour les prochaines années, avec un accent clair sur le développement de son rayonnement et de son impact dans plusieurs marchés européens jugés prioritaires, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni rapporte ECA dans son communiqué.

Le modèle sportif européen et la notion de valeur

Au-delà des compétitions, les échanges ont porté sur le rôle du basketball dans le modèle sportif européen. L’EuroLeague a mis en avant son impact et son histoire à l’heure où la NBA Europe tente de prendre la place de n°1, aux côtés de la FIBA, parmi les compétitions continentales.

Un point d’attention particulier a été accordé à la rétention et à la redistribution de la valeur créée au sein de l’Europe, un enjeu central dans un contexte de concurrence internationale accrue, assure ECA.

Dialogue, coopération et défis communs

Paulius Motiejunas – qui se trouve actuellement sur un siège éjectable – et le commissaire Glenn Micallef ont également partagé leurs analyses sur les défis actuels auxquels font face le basketball et, plus largement, le sport européen. Les deux parties assurent vouloir stimuler la croissance de leur discipline mais aussi rester fidèles aux valeurs et à l’identité du sport européen.

Alors, ce rendez-vous aura-t-il un impact quelconque pour l’EuroLeague ou revêt-il simplement d’un bon coup de communication en pleine guerre ouverte avec la NBA Europe ?