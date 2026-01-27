Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués

Les Timberwolves ont enfin brisé leur mauvaise série lundi à Minneapolis. Après avoir enchaîné cinq défaites consécutives, Minnesota a décroché une victoire précieuse contre une équipe des Warriors considérablement affaiblie au Target Center, s’imposant 108-83.

Lors de cette deuxième confrontation entre les deux équipes en deux jours, Golden State a fait l’impasse sur Steph Curry, Draymond Green, Al Horford et De’Anthony Melton, tandis que Minnesota évoluait sans Anthony Edwards.

Un démarrage poussif mais une domination totale

Minnesota a connu des débuts laborieux lundi, laissant penser qu’une sixième défaite consécutive était peut-être au programme. Mais les Wolves ont shooté à 65% de réussite au deuxième quart-temps pour mener de 15 points à la mi-temps et ne plus jamais être inquiétés, creusant l’écart jusqu’à 32 points d’avance.

Bones Hyland a été l’étincelle dont avait besoin le banc de Minnesota. Alors que la production des remplaçants des Timberwolves avait été catastrophique durant leur récente série, Hyland a retrouvé sa forme d’antan. Il a dynamisé l’attaque en première mi-temps avec une série de finitions réussies près du cercle, tout en créant du jeu pour ses coéquipiers. Sur l’ensemble de la rencontre, Hyland a terminé avec 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

Gobert retrouve sa domination

Rudy Gobert a réaffirmé sa supériorité face à un effectif des Warriors de petite taille. Le pivot français, dont la régularité constitue l’un des points forts de la campagne 2025-2026 des Timberwolves, a terminé avec 15 points et 17 rebonds tout en servant de dissuasion majeure dans la raquette.

Les Warriors ont vécu une soirée cauchemardesque offensivement. Privés de quatre éléments clés de leur rotation, ils ont affiché des pourcentages désastreux avec 35% de réussite aux tirs et seulement 23% à 3-points, tout en perdant 19 ballons. Cette performance décevante illustre les difficultés de l’équipe californienne à compenser l’absence de ses cadres habituels.