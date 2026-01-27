Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
Les Timberwolves ont enfin brisé leur mauvaise série lundi à Minneapolis. Après avoir enchaîné cinq défaites consécutives, Minnesota a décroché une victoire précieuse contre une équipe des Warriors considérablement affaiblie au Target Center, s’imposant 108-83.
Lors de cette deuxième confrontation entre les deux équipes en deux jours, Golden State a fait l’impasse sur Steph Curry, Draymond Green, Al Horford et De’Anthony Melton, tandis que Minnesota évoluait sans Anthony Edwards.
Un démarrage poussif mais une domination totale
Minnesota a connu des débuts laborieux lundi, laissant penser qu’une sixième défaite consécutive était peut-être au programme. Mais les Wolves ont shooté à 65% de réussite au deuxième quart-temps pour mener de 15 points à la mi-temps et ne plus jamais être inquiétés, creusant l’écart jusqu’à 32 points d’avance.
Bones Hyland a été l’étincelle dont avait besoin le banc de Minnesota. Alors que la production des remplaçants des Timberwolves avait été catastrophique durant leur récente série, Hyland a retrouvé sa forme d’antan. Il a dynamisé l’attaque en première mi-temps avec une série de finitions réussies près du cercle, tout en créant du jeu pour ses coéquipiers. Sur l’ensemble de la rencontre, Hyland a terminé avec 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.
Gobert retrouve sa domination
Rudy Gobert a réaffirmé sa supériorité face à un effectif des Warriors de petite taille. Le pivot français, dont la régularité constitue l’un des points forts de la campagne 2025-2026 des Timberwolves, a terminé avec 15 points et 17 rebonds tout en servant de dissuasion majeure dans la raquette.
RUDY GOBERT TONIGHT
▪️ 15 POINTS
▪️ 5/8
▪️ 17 REBOUNDS
▪️ 2 ASSISTS
▪️ 2 BLOCKS
▪️ 1 STEAL
▪️ +22 pic.twitter.com/Clq4zwGzUl
— Wolves Lead (@TWolvesLead) January 27, 2026
Les Warriors ont vécu une soirée cauchemardesque offensivement. Privés de quatre éléments clés de leur rotation, ils ont affiché des pourcentages désastreux avec 35% de réussite aux tirs et seulement 23% à 3-points, tout en perdant 19 ballons. Cette performance décevante illustre les difficultés de l’équipe californienne à compenser l’absence de ses cadres habituels.
