NBA

Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute

Reporté de 24 heures après le meurtre d’Alex Pretti à Minneapolis par des agents fédéraux, le match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors a repris dimanche soir dans une atmosphère lourde. Sur le parquet, les Wolves de Rudy Gobert ont subi une large défaite (85-111), prolongeant une série noire inquiétante.
00h00
Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute

Les dunkeurs chargés de l’animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt « ICE OUT » ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis

Crédit photo : © Matt Blewett-Imagn Images

Alors qu’un nouveau drame a frappé la ville de Minneapolis samedi, lorsqu’un homme de 37 ans, Alex Pretti, a été abattu par des agents fédéraux, la NBA a décidé de reporter la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, initialement prévue samedi.

Pour des raisons de sécurité, le match s’est finalement tenu dimanche soir, précédé d’une minute de silence en hommage à la victime.

– Journée 25012026

Une cinquième défaite consécutive pour Minnesota

Dans ce contexte pesant, Minnesota n’a jamais réellement existé. Battus 111 à 85, les Wolves concèdent une cinquième défaite consécutive, leur plus longue série négative depuis plus de trois ans. Fait rare, c’était également la première fois cette saison que la franchise du Minnesota ne parvenait pas à atteindre la barre des 100 points inscrits cette saison.

Malgré la déroute collective, Anthony Edwards a tenté de maintenir son équipe à flot avec 32 points et 11 rebonds, dans un match où il a souvent été le seul danger offensif côté local.

Anthony EDWARDS
Anthony EDWARDS
32
PTS
11
REB
2
PDE
Logo NBA
MIN
85 111
GSW

Rudy Gobert en grande difficulté

Côté français, la soirée a été compliquée pour Rudy Gobert. En 35 minutes, le pivot des Bleus n’a inscrit que 4 points, pour 5 rebonds seulement, avec un différentiel de -21. Rarement en mesure d’imposer son impact habituel près du cercle, il a souffert face au jeu rapide et aux déplacements permanents de Golden State.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
4
PTS
5
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
85 111
GSW

Autre Français aligné, Joan Beringer a disputé 5 minutes sans marquer, mais s’est signalé par son activité défensive avec 2 rebonds et 2 contres.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
0
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
85 111
GSW

Un match dans une ambiance pesante

Avant l’entre-deux, l’ensemble du Target Center s’est levé pour une minute de silence en hommage à Alex Pretti.

Le coach adverse, Steve Kerr, a bien senti que son adversaire du jour n’était pas d’humeur à être compétitif au vue du contexte très pesant.

Une atmosphère lourde qui a accompagné toute la rencontre, dans une ville encore sous le choc. Sur le terrain, les Timberwolves n’ont jamais réussi à transformer cette émotion en énergie positive, laissant les Warriors repartir avec un succès net.

NBA
NBA
