Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute

Alors qu’un nouveau drame a frappé la ville de Minneapolis samedi, lorsqu’un homme de 37 ans, Alex Pretti, a été abattu par des agents fédéraux, la NBA a décidé de reporter la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, initialement prévue samedi.



Pour des raisons de sécurité, le match s’est finalement tenu dimanche soir, précédé d’une minute de silence en hommage à la victime.

Une cinquième défaite consécutive pour Minnesota

Dans ce contexte pesant, Minnesota n’a jamais réellement existé. Battus 111 à 85, les Wolves concèdent une cinquième défaite consécutive, leur plus longue série négative depuis plus de trois ans. Fait rare, c’était également la première fois cette saison que la franchise du Minnesota ne parvenait pas à atteindre la barre des 100 points inscrits cette saison.

Malgré la déroute collective, Anthony Edwards a tenté de maintenir son équipe à flot avec 32 points et 11 rebonds, dans un match où il a souvent été le seul danger offensif côté local.

Rudy Gobert en grande difficulté

Côté français, la soirée a été compliquée pour Rudy Gobert. En 35 minutes, le pivot des Bleus n’a inscrit que 4 points, pour 5 rebonds seulement, avec un différentiel de -21. Rarement en mesure d’imposer son impact habituel près du cercle, il a souffert face au jeu rapide et aux déplacements permanents de Golden State.

Autre Français aligné, Joan Beringer a disputé 5 minutes sans marquer, mais s’est signalé par son activité défensive avec 2 rebonds et 2 contres.

Un match dans une ambiance pesante

Avant l’entre-deux, l’ensemble du Target Center s’est levé pour une minute de silence en hommage à Alex Pretti.

Target Center crowd erupts with “FUCK ICE” following the moment of silence for Alex Pretti pic.twitter.com/i1LoU5ErMI — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 25, 2026

Le coach adverse, Steve Kerr, a bien senti que son adversaire du jour n’était pas d’humeur à être compétitif au vue du contexte très pesant.

Steve Kerr called the arena atmosphere in Minneapolis today one of the most “bizarre, sad” vibes he’s experienced at a game Warriors blew out the Timberwolves. “Honestly what I felt was that their group was suffering.” pic.twitter.com/K1EsR6Fr8j — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 26, 2026

Une atmosphère lourde qui a accompagné toute la rencontre, dans une ville encore sous le choc. Sur le terrain, les Timberwolves n’ont jamais réussi à transformer cette émotion en énergie positive, laissant les Warriors repartir avec un succès net.