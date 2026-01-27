Recherche
NBA

Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers

NBA - Performance magistrale de Luka Dončić qui guide les Lakers vers une victoire 129-118 contre Chicago avec 46 points, 11 passes décisives et 7 rebonds, rejoignant Kobe Bryant dans l'histoire de la franchise.
00h00
Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers

Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.

Crédit photo : © Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Luka Dončić a livré un récital offensif exceptionnel lundi soir au United Center, menant les Los Angeles Lakers à une victoire convaincante 129-118 contre les Chicago Bulls. Le meneur slovène a compilé 46 points, 11 passes décisives et 7 rebonds, confirmant son statut de superstar et sa forme étincelante du moment.

Cette performance place Dončić aux côtés de Kobe Bryant comme les seuls joueurs de l’histoire des Lakers à réussir au moins 45 points, 10 passes décisives et 5 paniers à 3-points dans un même match. Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points, démontrant une efficacité redoutable dans tous les secteurs du jeu.

Un duo LeBron-Dončić qui fait des étincelles

La rencontre a débuté sous l’impulsion de LeBron James, particulièrement agressif en première mi-temps avec 20 de ses 24 points inscrits avant la pause. Le King a donné le ton en marquant 6 des 12 premiers points des Lakers, permettant à son équipe de prendre rapidement le contrôle du match.

Après un début équilibré où Chicago menait de 4 points au premier temps-mort, les Lakers ont enclenché la vitesse supérieure. Un run de 9-0 pour terminer le premier quart-temps s’est transformé en un impressionnant 25-6, étouffant complètement les Bulls grâce à une défense suffocante orchestrée par Jarred Vanderbilt, Jaxson Hayes et Rui Hachimura.

Hachimura, facteur X en sortie de banc

Rui Hachimura a apporté une contribution précieuse avec 23 points à 9/11 au tir, dont 4 paniers à 3-points cruciaux. Le Japonais s’épanouit dans son rôle de sixième homme depuis son retour de blessure et a été déterminant dans les moments chauds, notamment au troisième quart-temps lorsque Chicago est revenu à une unité.

« Je pense que j’étais juste agressif, je regardais ce que la défense me donnait », a déclaré Dončić après la rencontre. « J’ai dit que JJ allait probablement être en colère que j’aie pris 25 tirs. Il va me dire de faire plus de passes… Je plaisante. »

Malgré une forte réaction des Bulls au troisième quart-temps, menés par Nikola Vučević et un festival à 3-points, les Lakers ont su répondre présent. Dončić a inscrit 20 points dans le seul troisième quart-temps, maintenant son équipe à flot avant de sceller définitivement la victoire en fin de match.

Cette quatrième victoire en cinq matchs permet aux Lakers (28-17) de rester dans le coup à la cinquième place de la Conférence Ouest, à seulement une victoire des Houston Rockets. Pour Dončić, il s’agit de son huitième match à plus de 40 points cette saison, confirmant sa candidature sérieuse pour le titre de MVP.

