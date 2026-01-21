Recherche
NBA

Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points

Luka Doncic guide les Lakers vers une victoire spectaculaire face aux Nuggets. Le Slovène a compilé 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives pour rattraper un déficit de 16 points et s'imposer 115-107 à Denver.
00h00
Résumé
Écouter
Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points

Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.

Crédit photo : © Isaiah J. Downing-Imagn Images

Les Lakers ont signé l’une de leurs victoires les plus impressionnantes de la saison en renversant les Nuggets 115-107 à Denver. Menés de 16 points au troisième quart-temps, les Angelinos ont complètement retourné la situation grâce à une performance exceptionnelle de Luka Doncic.

Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, démontrant pourquoi il mène le vote des fans pour le All-Star Game. « Ils jouaient un excellent basket, Murray jouait à un niveau All-Star… ils ont beaucoup d’excellents joueurs », a déclaré Doncic. « Nous sommes restés soudés et nous nous sommes battus. »

PROFIL JOUEUR
Luka DONCIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (28/02/1999)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
33,6
#1
REB
7,8
#34
PD
8,8
#5

Un renversement spectaculaire en seconde période

Denver avait pourtant parfaitement entamé la rencontre, menant 71-57 à la pause grâce notamment aux 26 points de Jamal Murray en première mi-temps. Le Canadien avait même conclu le deuxième quart-temps par un panier à 3-points depuis les trois-quarts de terrain au buzzer.

Mais tout a basculé après la pause. Murray, qui visait sa première sélection au All-Star Game, n’a marqué que 2 points en seconde période, totalement neutralisé par la défense des Lakers. Doncic a pris le relais au troisième quart-temps, marquant ou délivrant des passes décisives sur 11 points consécutifs des Lakers lors d’un run de 13-0.

LeBron James a ensuite pris le relais avec 5 points consécutifs pour finir le troisième quart-temps, avant d’offrir une passe décisive à Drew Timme en début de dernier acte pour égaliser à 88-88. Les Lakers ont définitivement pris les commandes grâce à un run de 16-0, tenant Denver sans marquer pendant plus de 6 minutes.

Marcus Smart a été précieux avec 11 de ses 15 points durant cette séquence décisive, tandis que les Nuggets manquaient 9 tirs consécutifs. Au final, Denver n’a inscrit que 36 points en seconde période, une performance insuffisante face à des Lakers revigorés qui ont dominé le rebond 51-31 malgré la blessure à l’œil de Deandre Ayton.

LIRE AUSSI

Cette victoire permet aux Lakers (26-16) de continuer leur remontée au classement, profitant de l’absence de Nikola Jokic, blessé au genou depuis le 30 décembre. Les Nuggets (29-15) voient leur série positive s’arrêter, handicapés par de nombreuses blessures dans leur effectif.

NBA
NBA
Suivre

