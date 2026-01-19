Lakers écrasent Toronto 110-93 : Doncic et Ayton brillent

Les Los Angeles Lakers ont livré une grande performance en s’imposant 110-93 face aux Toronto Raptors. Cette victoire marque le deuxième succès des Lakers lors de leurs sept derniers matchs, offrant un regain de confiance avant une longue tournée à l’extérieur.

Le trio offensif des Lakers fait la différence

Luka Doncic a mené l’attaque des Lakers avec 25 points et 7 passes décisives, réussissant 5 tirs à 3-points. Le meneur slovène, de retour après avoir été reposé lors de la précédente défaite, a montré toute son efficacité offensive. Il a cependant écopé de sa 12ème faute technique de la saison, le plaçant au deuxième rang NBA dans cette catégorie.

Deandre Ayton a livré une prestation parfaite, de retour de sa blessure au genou. L’intérieur a compilé 25 points et 13 rebonds avec un remarquable 10 sur 10 au tir, démontrant une efficacité redoutable près du panier. LeBron James a complété ce trio offensif avec 24 points et 7 passes décisives, prouvant une fois de plus son endurance en enchaînant un nouveau back-to-back.

Toronto peine à suivre le rythme

Les Raptors ont subi leur deuxième défaite consécutive malgré les efforts de Scottie Barnes, auteur de 22 points et 9 rebonds. Sandro Mamukelashvili a ajouté 20 points tandis que l’ancien Laker Brandon Ingram a contribué avec 19 points et 7 passes décisives.

Le tournant du match s’est produit dans le quatrième quart-temps. Alors qu’aucune équipe n’avait pris d’avance significative jusque-là, les Lakers ont inscrit neuf points consécutifs, laissant Toronto sans marquer pendant plus de trois minutes. Cette séquence cruciale a permis aux Californiens de sceller leur victoire.

Les Raptors affronteront les Golden State Warriors le 21 janvier 2026, tandis que les Lakers se rendront à Denver le même jour. Los Angeles cherchera à capitaliser sur cette dynamique positive lors des prochains déplacements, pendant que Toronto tentera de rebondir après ces récentes difficultés.