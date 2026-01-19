Recherche
NBA

Lakers écrasent Toronto 110-93 : Doncic et Ayton brillent

Les Los Angeles Lakers dominent les Toronto Raptors avec de grosses performances de Luka Doncic (25 points) et Deandre Ayton (25 points, 13 rebonds). Une victoire importante avant une longue série de matchs à l'extérieur.
00h00
Lakers écrasent Toronto 110-93 : Doncic et Ayton brillent

Ayton a compilé 25 points et 13 rebonds avec un remarquable 10 sur 10 au tir

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Les Los Angeles Lakers ont livré une grande performance en s’imposant 110-93 face aux Toronto Raptors. Cette victoire marque le deuxième succès des Lakers lors de leurs sept derniers matchs, offrant un regain de confiance avant une longue tournée à l’extérieur.

Le trio offensif des Lakers fait la différence

Luka Doncic a mené l’attaque des Lakers avec 25 points et 7 passes décisives, réussissant 5 tirs à 3-points. Le meneur slovène, de retour après avoir été reposé lors de la précédente défaite, a montré toute son efficacité offensive. Il a cependant écopé de sa 12ème faute technique de la saison, le plaçant au deuxième rang NBA dans cette catégorie.

Deandre Ayton a livré une prestation parfaite, de retour de sa blessure au genou. L’intérieur a compilé 25 points et 13 rebonds avec un remarquable 10 sur 10 au tir, démontrant une efficacité redoutable près du panier. LeBron James a complété ce trio offensif avec 24 points et 7 passes décisives, prouvant une fois de plus son endurance en enchaînant un nouveau back-to-back.

Toronto peine à suivre le rythme

Les Raptors ont subi leur deuxième défaite consécutive malgré les efforts de Scottie Barnes, auteur de 22 points et 9 rebonds. Sandro Mamukelashvili a ajouté 20 points tandis que l’ancien Laker Brandon Ingram a contribué avec 19 points et 7 passes décisives.

Le tournant du match s’est produit dans le quatrième quart-temps. Alors qu’aucune équipe n’avait pris d’avance significative jusque-là, les Lakers ont inscrit neuf points consécutifs, laissant Toronto sans marquer pendant plus de trois minutes. Cette séquence cruciale a permis aux Californiens de sceller leur victoire.

Les Raptors affronteront les Golden State Warriors le 21 janvier 2026, tandis que les Lakers se rendront à Denver le même jour. Los Angeles cherchera à capitaliser sur cette dynamique positive lors des prochains déplacements, pendant que Toronto tentera de rebondir après ces récentes difficultés.

