NBA

Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots

La série exceptionnelle des Los Angeles Clippers menée par Kawhi Leonard pousse un supporter à honorer son pari en mangeant son tweet imprimé après un enchaînement de 15 victoires pour 3 défaites.
00h00
Lue a également eu un message pour Flom après le match : « Il doit le faire en direct. »

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Les Los Angeles Clippers viennent de réaliser l’impensable, et un fan va devoir littéralement manger ses mots. Robert Flom, éditeur du blog indépendant 213Hoops dédié aux Clippers, réalise aujourd’hui qu’il s’était mis dans une situation délicate en répondant par un tweet provocateur à l’entraîneur Ty Lue le 20 décembre dernier.

À cette époque, les Clippers affichaient un bilan catastrophique de 6 victoires pour 21 défaites, l’un des pires de NBA malgré leur masse salariale élevée. Lue avait alors déclaré à son équipe que l’objectif était de terminer la saison sur un bilan de 35 victoires pour 20 défaites. Face à cette déclaration, Flom avait répondu sur X : « S’ils réalisent une série de 15-3 cette saison, j’imprimerai et mangerai ce tweet. »

Kawhi Leonard, catalyseur de la renaissance des Clippers

Dimanche soir, lorsque les Clippers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89, le défi de Flom était relevé. L’équipe venait de boucler une séquence exceptionnelle de 15 victoires pour 3 défaites, forçant le supporter à honorer son pari.

Kawhi Leonard s’est imposé comme le catalyseur de cette remontée spectaculaire, marquant au moins 20 points lors de 24 matchs consécutifs. Contre Brooklyn, Leonard a terminé meilleur marqueur avec 28 points en 28 minutes seulement. Durant cette série de 18 matchs, Leonard a participé à 15 rencontres avec des moyennes impressionnantes de 31,8 points, 6,7 rebonds, 3,7 passes et 2,4 interceptions par match, tout en shootant à plus de 43% à 3-points.

LIRE AUSSI

Les Clippers ont officiellement réagi sur X dès le coup de sifflet final, partageant une photo prise à l’Intuit Dome du tweet imprimé avec le message : « CTRL+P 🖨️ @RichHomieFlom ». Fidèle à sa parole, Flom a confirmé qu’il mangerait effectivement l’impression de son tweet lors d’un épisode de podcast lundi soir.

Leonard lui-même s’est montré préoccupé par la santé du fan, déclarant : « Je ne sais pas si c’est bon pour ta santé. » Lue a également eu un message pour Flom après le match : « Il doit le faire en direct. »

PROFIL JOUEUR
Kawhi LEONARD
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 34 ans (29/06/1991)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
28,1
#8
REB
6,2
#67
PD
3,4
#94

Avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites en janvier, les Clippers affichent le meilleur bilan de la NBA sur cette période. L’équipe compte désormais 21 victoires pour 24 défaites, occupant la 10e place de la Conférence Ouest – un retournement spectaculaire depuis que Lue avait fixé cet objectif et que le pari de Flom semblait irréalisable.

