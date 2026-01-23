Recherche
NBA

Kawhi Leonard enchaîne un 23e match consécutif à 20 points lors de la victoire des Clippers face aux Lakers

Leonard maintient sa série avec 24 points inscrits dans le succès 112-104 face aux Lakers. Les Clippers poursuivent leur remontée spectaculaire au classement de la Conférence Ouest avec une septième victoire en huit matchs.
00h00
Résumé
Écouter
Kawhi Leonard enchaîne un 23e match consécutif à 20 points lors de la victoire des Clippers face aux Lakers

Cette performance illustre parfaitement la montée en puissance des Clippers.

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Leonard maintient sa série dans la victoire face aux Lakers

Kawhi Leonard a inscrit 24 points lors de son 23e match consécutif à au moins 20 points, un record personnel, permettant aux Clippers de battre les Lakers 112-104 dans un quatrième quart-temps haletant à Inglewood. Cette performance illustre parfaitement la montée en puissance des Clippers, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs et 14 de leurs 17 dernières rencontres.

Une remontée spectaculaire malgré les blessures

Les Clippers continuent leur ascension depuis les profondeurs du classement de la Conférence Ouest. Leonard, qui avait manqué plusieurs matchs lorsque son équipe touchait le fond, a joué malgré une contusion au genou gauche et n’est pas resté longtemps sur le banc durant le quatrième quart-temps.

Le match a basculé dans les dernières minutes quand LeBron James a marqué 4 points et Luka Dončić a réussi un 3-points pour conclure un run de 19-7, ramenant les Lakers à deux points seulement. James Harden a immédiatement répondu au 3-points de Dončić par le sien, lançant une série de 10-0 qui a redonné de l’air aux Clippers (103-91).

PROFIL JOUEUR
Kawhi LEONARD
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 34 ans (29/06/1991)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
28,1
#9
REB
6,2
#68
PD
3,5
#91

Des performances collectives impressionnantes

Les Lakers n’ont pas abdiqué pour autant. James a enchaîné un tir en suspension et une action à trois points dans un run de 11-2 qui les a rapprochés. Mais le reverse dunk d’Ivica Zubac et le 3-points de John Collins ont repoussé l’avance des Clippers à huit points, avant qu’Harden ne scelle la victoire sur lancers francs.

Dončić a terminé avec 32 points, 11 rebonds et 8 passes décisives, tandis que James a ajouté 23 points. Les Lakers chutent à 5 victoires pour 6 défaites sur leurs 11 derniers matchs. Du côté des Clippers, Harden a compilé 18 points et 10 passes, Zubac a contribué avec 18 points et 19 rebonds, et sept joueurs ont atteint la barre des 10 points.

LIRE AUSSI

La domination des Clippers s’est particulièrement illustrée en première mi-temps, où ils ont surclassé les Lakers 17-7 dans les dernières minutes pour mener 64-47 à la pause, avec 59% de réussite au tir contre 42% pour les Lakers.

NBA
NBA
