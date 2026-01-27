Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse

La tournée australienne d’Allen Iverson, baptisée « The Allen Iverson Experience », s’est transformée en véritable cauchemar pour les organisateurs et les fans. L’ancienne star NBA de 50 ans a multiplié les absences et les comportements inappropriés, décevant profondément ses admirateurs qui avaient parfois payé jusqu’à 700 dollars pour le rencontrer.

Un comportement inacceptable envers des enfants malades

L’incident le plus choquant s’est déroulé lors d’un événement organisé par Cavalo Prestige à Melbourne, où Iverson devait rencontrer 12 enfants atteints de cancer. Selon un témoignage viral publié sur Reddit, la star s’est montrée particulièrement décevante.

« Mon petit frère de 12 ans, qui suit actuellement une chimiothérapie pour un lymphome ALCL, était si excité de rencontrer l’une de ses idoles », raconte un utilisateur. « Il est ressorti extrêmement dégoûté et déçu par le comportement d’Allen Iverson – tout comme les autres familles. »

If you’ve got kids, Allen Iverson has helped us all teach them a valuable lesson through his Australia trip. Just because someone has athletic talent, doesn’t make them a human worth idolising. Accomplished athlete does not have to equate to quality person. — Mookie 🏀 NBA | NBL | FIBA (@ASternWarning) January 27, 2026

L’événement, prévu de 10h45 à 11h30, a été complètement perturbé. Iverson est resté dans une salle de podcast séparée jusqu’à 12h30 environ, refusant de sortir pour s’excuser personnellement. Son équipe de sécurité a simplement déclaré aux familles qu’il « passait une mauvaise journée » et ne voulait pas sortir.

David Rogers, PDG de l’organisation caritative Challenge qui avait organisé l’événement, n’a pas mâché ses mots : « Challenge a été profondément déçu par la rencontre impliquant Allen Iverson. Nous pensons qu’Allen Iverson a finalement laissé tomber les enfants et les familles qui étaient venus le rencontrer. »

Une série d’annulations et de déceptions

Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Iverson a également annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d’apprendre son absence. Certaines familles avaient voyagé depuis d’autres États pour assister à cet événement.

La légende de la NBL Jason Cadee a également témoigné des difficultés rencontrées lors du HoopsFest. « Dès que j’ai atterri jeudi, j’avais déjà entendu à quel point il était difficile et à quel point c’était un bordel », a-t-il déclaré dans son podcast Cut to the Chase.

« En retard sur tout, parlait à peine, lors du premier entretien ils lui ont demandé comment était l’Australie ou quelque chose comme ça et il a juste ri et dit « Je n’ai pas quitté ma chambre ». Des choses qui me font dire pourquoi viendrais-tu si tu vas te comporter comme ça. »

L’ancien joueur NBA Andrew Bogut a qualifié Iverson d’« être humain de merde » sur les réseaux sociaux, critiquant son traitement des fans australiens et son manque de respect envers ses obligations contractuelles. À ce jour, Allen Iverson n’a fait aucun commentaire public concernant ces incidents survenus lors de sa tournée australienne.