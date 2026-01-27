Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse

L'ancienne star NBA Allen Iverson fait polémique en Australie. Sa tournée "The Allen Iverson Experience" tourne au fiasco, laissant des enfants malades et des centaines de fans déçus après des événements ratés et des comportements irrespectueux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse

Iverson a annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d’apprendre son absence.

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

La tournée australienne d’Allen Iverson, baptisée « The Allen Iverson Experience », s’est transformée en véritable cauchemar pour les organisateurs et les fans. L’ancienne star NBA de 50 ans a multiplié les absences et les comportements inappropriés, décevant profondément ses admirateurs qui avaient parfois payé jusqu’à 700 dollars pour le rencontrer.

Un comportement inacceptable envers des enfants malades

L’incident le plus choquant s’est déroulé lors d’un événement organisé par Cavalo Prestige à Melbourne, où Iverson devait rencontrer 12 enfants atteints de cancer. Selon un témoignage viral publié sur Reddit, la star s’est montrée particulièrement décevante.

« Mon petit frère de 12 ans, qui suit actuellement une chimiothérapie pour un lymphome ALCL, était si excité de rencontrer l’une de ses idoles », raconte un utilisateur. « Il est ressorti extrêmement dégoûté et déçu par le comportement d’Allen Iverson – tout comme les autres familles. »

L’événement, prévu de 10h45 à 11h30, a été complètement perturbé. Iverson est resté dans une salle de podcast séparée jusqu’à 12h30 environ, refusant de sortir pour s’excuser personnellement. Son équipe de sécurité a simplement déclaré aux familles qu’il « passait une mauvaise journée » et ne voulait pas sortir.

David Rogers, PDG de l’organisation caritative Challenge qui avait organisé l’événement, n’a pas mâché ses mots : « Challenge a été profondément déçu par la rencontre impliquant Allen Iverson. Nous pensons qu’Allen Iverson a finalement laissé tomber les enfants et les familles qui étaient venus le rencontrer. »

Une série d’annulations et de déceptions

Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Iverson a également annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d’apprendre son absence. Certaines familles avaient voyagé depuis d’autres États pour assister à cet événement.

La légende de la NBL Jason Cadee a également témoigné des difficultés rencontrées lors du HoopsFest. « Dès que j’ai atterri jeudi, j’avais déjà entendu à quel point il était difficile et à quel point c’était un bordel », a-t-il déclaré dans son podcast Cut to the Chase.

« En retard sur tout, parlait à peine, lors du premier entretien ils lui ont demandé comment était l’Australie ou quelque chose comme ça et il a juste ri et dit « Je n’ai pas quitté ma chambre ». Des choses qui me font dire pourquoi viendrais-tu si tu vas te comporter comme ça. »

L’ancien joueur NBA Andrew Bogut a qualifié Iverson d’« être humain de merde » sur les réseaux sociaux, critiquant son traitement des fans australiens et son manque de respect envers ses obligations contractuelles. À ce jour, Allen Iverson n’a fait aucun commentaire public concernant ces incidents survenus lors de sa tournée australienne.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Courtisé par plusieurs clubs d’EuroLeague, Amine Noua prolonge trois ans de plus à l’Aris Salonique
David Morabito n'était pas content de ses joueurs après la défaite de Blois contre Champagne Basket
ELITE 2
00h00« Il va falloir que tout le monde redescende d’un étage » : Le coup de gueule de David Morabito après la défaite contre Châlons-Reims
Melvin Ebonkoli arrive au bout de son long cursus NCAA
NCAA
00h00Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA
Paulius Motiejunas a été reçu par Glenn Micallef
EuroLeague
00h00L’EuroLeague reçue à Bruxelles : en pleine bataille avec la NBA, l’ECA drague l’Union européenne
Yannis Morin joue depuis deux saisons au Japon
À l’étranger
00h00ITW Yannis Morin, l’aventure nippone : « Le basket japonais a pris le bateau, et ça va exploser »
Jess Esso Essis a joué son premier match NCAA
NCAA
00h00Jess Esso Essis démarre fort en NCAA après plus d’un an sans jouer
Achille Polonara veut revenir à la compétition d'ici deux mois
Basketball Champions League
00h00Touché par une leucémie, Achille Polonara donne la date de son retour à la compétition avec Sassari
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Antoine Mathieu, une pige dans la lumière avant le retour dans l’ombre du labo
Nadir Hifi et le Paris Basketball restent sur un large succès en Betclic ELITE contre Le Portel mais veulent surtout se reprendre en EuroLeague, une compétition dans laquelle ils sont en difficulté
EuroLeague
00h00Où regarder Paris – Real Madrid ce mardi gratuitement ?
Isaiah Washington va de nouveau jouer en rouge, du côté de Saragosse
Liga Endesa
00h00Après Nancy et la Russie, Isaiah Washington va découvrir la Liga Endesa avec Saragosse
1 / 0
Livenews NBA
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
L'absence d'Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 3-11 sans lui cette saison.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet
Iverson a annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d'apprendre son absence.
NBA
00h00Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
NBA
00h00Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
L'arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.
NBA
00h00Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando
Brandon Miller a été l'artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite.
NBA
00h00Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart
1 / 0