Touché par une leucémie, Achille Polonara donne la date de son retour à la compétition avec Sassari

Absent des parquets depuis de longs mois, Achille Polonara voit enfin la lumière au bout du tunnel. Revenu au Dinamo Sassari à la mi-janvier, l’international italien a publiquement évoqué la date de son retour à la compétition, un message fort pour un club engagé dans une lutte intense pour le maintien en Serie A.

Un calendrier de reprise clairement annoncé

Dans des propos accordés au média Le Lene, Achille Polonara a détaillé son plan de retour : « Mon objectif serait d’être de retour sur les terrains d’ici le 20 mars. »

L’intérieur de 34 ans a précisé les étapes de sa réathlétisation : « Je vais subir une opération le 20 février, donc je prévois de revenir sur les parquets un mois plus tard. Je suis là pour gagner, donc je suis prêt à faire tout ce dont l’équipe a besoin. »

Un discours volontaire, fidèle à l’état d’esprit combatif qui a toujours caractérisé Polonara tout au long de sa carrière.

Une carrière riche, stoppée net en 2025

Achille Polonara n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 2 juin 2025. Ce soir-là, sous les couleurs du Virtus Bologne, il s’était incliné face à l’Olimpia Milan (66-85), pour une ligne statistique de 2 points et 2 rebonds en 6 minutes.

Joueur emblématique du championnat italien, Polonara connaît la Serie A par cœur. Il est passé par Teramo, Varese, Reggio d’Emilie et Sassari, avant de s’installer durablement sur la scène européenne. Son expérience s’est étendue à l’EuroCup, à la Ligue des Champions (BCL) puis à l’EuroLeague, qu’il dispute depuis la saison 2019-2020 avec Baskonia, Fenerbahce, l’Efes Istanbul, le Zalgiris Kaunas et la Virtus Bologne. À cela s’ajoutent 90 sélections avec la sélection nationale italienne.

La descente aux enfers et le combat pour la vie

Son retour à Sassari a été suivi d’un drame personnel. Polonara a dû affronter une leucémie, nécessitant une greffe de moelle osseuse. L’épreuve a été extrême : dix jours dans le coma, avec un pronostic vital engagé et seulement 10 % de chances de survie annoncées par les médecins.

Un combat remporté, qui a profondément marqué le joueur comme tout le basket italien. Lorsqu’il a officiellement signé son retour au Dinamo à la mi-janvier, les supporters sarde ont accueilli le retour d’un véritable guerrier, symbole de résilience et de courage.

Sassari en grande difficulté sportive

Cette annonce de retour intervient dans un contexte sportif très délicat. Les hommes de Nehad Markovic occupent actuellement la 13e place de Serie A, avec un bilan de 5 victoires pour 11 défaites, à égalité avec Reggiana. Avec seulement deux équipes reléguées sur quinze, la lutte pour le maintien est plus que jamais d’actualité.

Sur la scène européenne, la situation n’est guère plus reluisante. Sassari est pratiquement éliminé de la FIBA Europe Cup, affichant un bilan de 0 victoire pour 4 défaites lors de la deuxième phase de la compétition.

Un symbole pour tout un club

La chute est brutale pour une équipe qui figurait encore dans le top 5 italien il y a trois ans, et même dans le top 2 en 2020. Le Dinamo Sassari reste pourtant un club emblématique, champion d’Italie et vainqueur de la Coupe d’Italie en 2015, et lauréat de la FIBA Europe Cup en 2019.

Dans ce contexte, un retour d’Achille Polonara avant la fin de saison pourrait agir comme un électrochoc. Au Palasport Roberta Serradimigni, et ses 5 000 spectateurs, l’espoir renaît : celui de voir un leader charismatique transcender un groupe en difficulté et redonner une âme à toute une institution.