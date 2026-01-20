Achille Polonara, le retour d’un guerrier

Achille Polonara a vécu un moment à part ce 18 janvier à Sassari. Plus de sept mois après sa dernière apparition en public, l’ailier de 2,05 m a refoulé le parquet du Palasport Roberta Serradimigni, sous une immense ovation du public. Une image forte, symbole d’une renaissance après une véritable descente aux enfers.

Une soirée où le score était secondaire

Sportivement, la soirée s’est soldée par une défaite du Dinamo Sassari face au Napoli Basketball (78-84). Un troisième revers consécutif toutes compétitions confondues pour les Sardes, engagés dans une lutte difficile pour le maintien en Serie A.

Mais le résultat importait peu. Ce qui restera, c’est le retour d’Achille Polonara auprès de ses coéquipiers, en tenue d’échauffement, provoquant une standing ovation des près de 5 000 spectateurs présents dans la salle.

Un combat pour la vie

Âgé de 34 ans, Achille Polonara a traversé l’épreuve la plus difficile de sa carrière, et surtout de sa vie. L’international italien lutte contre une leucémie, un combat qui l’a conduit jusqu’à une greffe de moelle osseuse.

À un moment critique, il a même été plongé dans le coma pendant dix jours, avec seulement 10 % de chances de survie selon les médecins. Un épisode dramatique dont il est ressorti vainqueur, au prix de longs mois de soins et de rééducation.

Un long parcours au plus haut niveau

Ce retour marque une étape majeure pour un joueur qui a construit une carrière dense et respectée. Polonara a disputé ses dix premières saisons professionnelles en Italie, passant notamment par Teramo, Varese, Reggio Emilia et déjà le Dinamo Sassari.

Habitué des compétitions européennes, il s’est révélé sur la scène de l’EuroLeague en 2019 avec Baskonia, avant de porter successivement les maillots du Fenerbahce, de l’Anadolu Efes et du Zalgiris Kaunas.

De retour en Italie lors de la saison 2023-2024, il avait rejoint la Virtus Bologne, qui retrouvait alors l’EuroLeague après plus de dix ans d’absence.

Un cadre de la sélection italienne

Achille Polonara est également un pilier de la sélection nationale. Il a représenté l’Italie à l’EuroBasket 2015 et 2022, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, ainsi qu’à la Coupe du monde 2023. Un parcours international à la hauteur de son statut en club.

Une saison compliquée pour Sassari

Sur le plan collectif, la saison 2025-2026 est délicate pour le Dinamo Sassari. Le club occupe la 13e place de Serie A avec un bilan de 5 victoires pour 10 défaites. Les joueurs de l’ancien Limougeaud et Dijonnais Nenad Markovic luttent pour leur maintien, loin des standards du club, deuxième du championnat en 2019-2020 et vainqueur de la FIBA Europe Cup en 2019, déjà avec Polonara dans ses rangs.

En FIBA Europe Cup, Sassari est également en difficulté, dernier de son groupe de deuxième phase avec un bilan de 0-3 au deuxième tour.

Un retour sportif bientôt en vue

Si Achille Polonara n’a pas encore disputé la moindre minute officielle cette saison, sa présence active aux côtés du groupe constitue un signal très positif. Son état de santé est jugé stable, et tout laisse penser qu’un retour en match pourrait bien avoir lieu à terme.

Prochain rendez-vous pour Sassari le 21 janvier, avec la réception de Petkim Spor en FIBA Europe Cup. De nouveau sous les yeux d’Achille Polonara ?