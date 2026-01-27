Où regarder Paris – Real Madrid ce mardi gratuitement ?

Paris – Real Madrid de ce mardi soir (21 heures) s’annonce comme un nouveau test de très haut niveau pour le Paris Basketball en EuroLeague. En difficulté ces dernières semaines sur la scène européenne, le club de la capitale va tenter de se relancer face à l’un des cadors historiques du continent, devant son public de l’Adidas Arena.

Paris 🆚 Real, l’affiche de la semaine 💥 Un choc européen et ça se passe à la maison 🏠 On aura besoin de votre énergie la famille 🖤❤️💙 🎟️ https://t.co/jLiIy60SO5 🎟️ pic.twitter.com/11SGokVXfn — Paris Basketball (@ParisBasketball) January 26, 2026

Paris en quête d’un rebond

En concédant une nouvelle défaite face à Dubaï lors de la précédente journée d’EuroLeague, le Paris Basketball a vu sa série négative se prolonger. Avec seulement sept victoires depuis le début de la compétition, le club parisien a fait plus que glisser dans la deuxième moitié du classement général et doit désormais réagir pour rester au contact.

Face au Real Madrid, la tâche s’annonce toutefois délicate. Lors du match aller, les Parisiens étaient passés près de l’exploit avant de s’incliner 95-90, au terme d’une rencontre engagée et indécise jusqu’au bout.

Un Real Madrid solide malgré une alerte physique

De son côté, le Real Madrid arrive à Paris avec le plein de confiance. Les Madrilènes restent sur une victoire convaincante face à Monaco lors de la dernière journée, confirmant leur statut d’équipe du haut de tableau en EuroLeague.

Seul bémol côté espagnol : Théo Maledon n’avait pas terminé la rencontre, touché à la jambe droite en première mi-temps. Son état sera à surveiller, même si le Real dispose d’un effectif suffisamment profond pour maintenir un très haut niveau de performance. Actuellement solidement installé dans le trio de tête du classement, le club madrilène affiche un bilan largement positif après 24 rencontres disputées.

Comment regarder Paris – Real Madrid gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match Paris – Real Madrid sera diffusé gratuitement sur la chaine L’Équipe.

La chaîne proposera un dispositif complet avec avant-match, commentaires en direct, puis analyses et interviews à l’issue de la rencontre. La Chaîne L’Équipe est accessible gratuitement sur le canal 21 de la TNT et de la majorité des box (Bouygues, SFR, Orange, Free…)