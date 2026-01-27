Marine Johannes et Gabby Williams montent en puissance : les deux stars françaises sortent de leur meilleure semaine de la saison

Marine Johannes retrouve progressivement son meilleur niveau sous le maillot de Galatasaray. En l’espace de quelques jours, l’internationale française a signé deux sorties convaincantes, ses meilleures de la saison. D’abord en EuroLeague féminine, puis en championnat, illustrant une dynamique positive à l’approche des grands rendez-vous européens.

Un impact retrouvé en championnat turc

Le 25 janvier, Marine Johannes s’est montrée décisive lors de la large victoire de Galatasaray face à Elmat Konut SK (64-37). En 31 minutes, la Française a inscrit 17 points (son record de la saison en championnat), ajoutant 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception. Une prestation qui confirme son réveil après un début de saison plus discret sur les parquets turcs.

Après six rencontres disputées en championnat, Johannes affiche désormais 8,7 points, 1,8 rebond et 2,1 passes décisives en 20 minutes de moyenne. Galatasaray occupe la deuxième place du classement avec un solide bilan de 14 victoires pour 2 défaites, toujours dans le sillage du Fenerbahce de Gabby Williams et Iliana Rupert-Dossou-Yovo (voir plus bas).

🦁 Ligde Son 9 Maçta 9 Galibiyet! 💛♥️ Maç Sonucu | Galatasaray Çağdaş Faktoring 64–60 Emlak Konut#SarayınSultanları 👑 pic.twitter.com/GJG9uxUXZk — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) January 25, 2026

Marine Johannes s’affirme aussi en EuroLeague

Quelques jours plus tôt, le 22 janvier, l’arrière française avait déjà signé sa meilleure pointe au scoring de la saison d’EuroLeague, malgré la défaite face à Prague (64-71), et son trio de française. En 35 minutes, elle a compilé 18 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, assumant un rôle majeur dans l’animation offensive de son équipe qui a subi la loi du trio Astier (16 points) – Ayayi (10) – Salaün (16).

Sur la scène européenne, Johannes tourne à 7,4 points à 27,7% de réussite aux tirs (dont 23,1% à 3-points, sur 7,8 tentatives par match), 2,8 rebonds, 3,6 passes décisives (pour 2,8 balles perdues), 1,2 interceptions en 32 minutes par rencontre, sur 5 matchs disputés. Elle est actuellement la troisième meilleure passeuse et la deuxième meilleure intercepteuse de Galatasaray, qui domine son groupe avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites.

La concurrence turque et l’émulation tricolore

Après une saison WNBA avec New York, une pause, Marine Johannes a repris le jeu en décembre et tente depuis de trouver son rythme au sein d’un nouveau club, elle qui jouait à Mersin la saison passée. Galatasaray est engagé dans une lutte directe avec Fenerbahce pour la première place de la saison régulière. Une rivalité accentuée par la défaite de Galatasaray en finale de la Coupe du Président début janvier.

Ce duel est aussi l’occasion de croiser son amie et sa compatriote tricolore Gabby Williams (1,80 m, 29 ans), qui sort également de sa meilleure semaine de la saison européenne. Restée sous le maillot du Fenerbahce, l’ancienne joueuse du BLMA a d’abord signé l’une de ses meilleures prestations de la saison en EuroLeague lors de la victoire contre Venise (72-61), avec 18 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions en 36 minutes. Un match qu’elle a terminé co-meilleure marqueuse avec l’autre internationale française de l’effectif, Iliana Dossou-Yovo Rupert (18 points et 6 rebonds).

Toujours aux côtés d’une excellente Iliana Dossou-Yovo Rupert (13 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres), Gabby Williams a égalé sa meilleure performance offensive de la saison ce week-end dans la victoire face à Botas : 19 points à 7/11 aux tirs dont 5/8 à 3-points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions en 29 minutes. Bref, la star du Seattle Storm est lancée, elle qui affiche en championnat turc 9 points à 53,0% de réussite aux tirs (dont 52,9% à 3-points, sur 3,4 tentatives par match), 3,4 rebonds, 4,5 passes décisives, 1,9 interceptions en 20 minutes par rencontre, et 14,5 points, 4 rebonds et 3,5 passes décisives en 4 matchs joués.

Des ambitions élevées pour les deux clubs stambouliotes

Avec une Marine Johannes de plus en plus influente, Galatasaray nourrit de grandes ambitions. Le club stambouliote aimerait faire un coup lors du Final Six d’EuroLeague féminine, après le titre de 2014, et veut aussi chiper la trophée national à son voisin et rival et ainsi s’offrir un quatorzième titre de champion de Turquie, le dernier remontant à 2015. Mais dans ces deux compétitions, le Fenerbahçe reste favori.

La dynamique actuelle pourrait s’avérer déterminante à l’approche du prochain grand rendez-vous européen pour le Galatasaray et MJ, avec un déplacement très attendu face à Tango Bourges Basket en EuroLeague, un duel chargé de symboles pour l’arrière française.