Petar Majstorovic et Paul Djobet continuent leur superbe saison NCAA

Lors de leurs derniers matchs sur le circuit Universitaire, Roman Domon, Petar Majstorovic et Paul Djobet se sont particulièrement illustrés, une dynamique intéressante, ajoutant une pierre à l’édifice d’une saison de haut niveau. Cette saison, il sont les trois français les plus productifs en terme de statistiques en NCAA.

Petar Majstorovic, un leader affirmé à Long Beach State

Formé à Gries-Oberhoffen avant d’être prêté chez les Espoirs de l’ASVEL, Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) poursuit sa montée en puissance en NCAA. Après une première expérience à Syracuse, le Franco-Serbe est aujourd’hui un cadre des Long Beach State 49ers pour sa saison sophomore.

En 21 matchs cette saison, l’intérieur compile 15,2 points, 6,3 rebonds, 1,9 passe et 1,7 interception en 31 minutes. Il est meilleur rebondeur et intercepteur de son équipe, tout en étant son deuxième scoreur.

Ce samedi 24 janvier, lors de la courte défaite contre UC Santa Barbara (71-74), Majstorovic a encore répondu présent avec 21 points, 6 rebonds et 2 interceptions. Il s’agissait déjà de son 7e match à plus de 20 points cette saison. A ses côtés dans la raquette, son compatriote Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans) a cumulé 8 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes.

Malgré ces performances individuelles, Long Beach State traverse une période compliquée collectivement : 8 victoires pour 13 défaites, 8e de la Big West après deux revers consécutifs.

Long Beach State rallied to tie from 17 points down but came up just short against the Gauchos. #GoBeach | #LongBeachBuilthttps://t.co/p4QIDnArFg — Long Beach State Men's Basketball (@LBSUMBB) January 25, 2026

Paul Djobet, un démarrage tonitruant après transfert

Son intégration tardive en compétition n’a en rien freiné son impact. Après deux saisons à l’Université de Miami, Paul Djobet (2,01 m, 21 ans) a rejoint les Omaha Mavericks en tant que junior, et s’est immédiatement imposé comme la pièce maîtresse de l’effectif.

Sur seulement 9 rencontres disputées (depuis fin décembre), l’ailier/arrière originaire de Lille tourne à 19,7 points à 52,1% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds, 2,3 passes et 1 interception en 29 minutes. Il est meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe.

Ce samedi face à UMKC, dans une victoire 77-60, Djobet a frôlé la perfection : 23 points à 8/14, 11 rebonds et 4 passes, signant son deuxième double-double de la saison et son sixième match à plus de 20 points, dont le quatrième consécutif. Fait notable : pour la deuxième rencontre de suite, il termine meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe.

Omaha reste cependant irrégulier collectivement, avec un bilan de 10-12, de quoi les classer à la 6e place en Summit League.

Roman Domon, une transition NCAA parfaitement maîtrisée

Passé par le centre de formation de Gravelines-Dunkerque et vus sur les parquets professionnels dans un rôle grandissant ces trois dernières saisons en France, Roman Domon a choisi de lancer son parcours à l’université avec les Murray State Racers. Un choix payant au sens propre comme au sens figuré.

Pour sa saison rookie en NCAA, l’ailier de 2,07 m affiche 13,3 points, 4,9 rebonds, 1,4 passe et 1 interception en 21 minutes de moyenne sur 21 rencontres. Il est tout simplement le meilleur intercepteur de son équipe, 2e marqueur et rebondeur, tout en figurant dans le top 5 aux passes et aux contres.

Comme indiqué ce samedi 24 janvier dernier, malgré la défaite face à Northern Iowa (76-81), Domon a signé son match référence : 29 points (dont 20 en première mi-temps), record personnel et collectif cette saison, en plus de 2 interceptions en 26 minutes. Déjà auteur de trois double-doubles, il confirme également sa présence près du cercle.

Collectivement, Murray State reste bien placé avec un bilan de 16-5 (8-2 en Missouri Valley Conference), ce qui leur permet de rester co-leaders de leur conférence et 76e au classement national, malgré deux revers consécutifs.

There goes that man 😮‍💨🇫🇷 pic.twitter.com/rYct0cEBRt — Murray State MBB (@RacersHoops) January 24, 2026

Une génération qui s’installe

Qu’ils soient rookies ou déjà installés, Domon, Majstorvic et Djobet illustrent la diversité des trajectoires françaises en NCAA. Responsabilités importantes, statistiques solides, leadership assumé : la formation française continue de s’exporter avec succès, et ces profils pourraient bien attirer de plus en plus l’attention… des deux côtés de l’Atlantique.