Les Phoenix Suns peuvent souffler un peu. Devin Booker sera réévalué dans une semaine après avoir subi une entorse à la cheville droite vendredi lors de la défaite contre Atlanta (110-103). L’annonce a été faite par l’organisation avant le match de dimanche soir contre Miami.

La blessure s’est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d’Onyeka Okongwu des Hawks. Une action malheureuse qui prive temporairement Phoenix de son meilleur joueur, lui qui compile 25,4 points et 6,2 passes décisives de moyenne cette saison.

Des signes encourageants pour un retour rapide

Cette réévaluation dans une semaine ne garantit pas un retour immédiat, mais elle constitue probablement le meilleur scénario possible pour les Suns. Si Booker est autorisé à reprendre l’entraînement d’ici là, cela augure d’un retour début février avec un maximum de huit matchs manqués.

Les nouvelles sont d’ailleurs plutôt encourageantes. Booker a été aperçu au Mullet Arena pour regarder ses jeunes coéquipiers Khaman Maluach et Rasheer Fleming avec l’équipe affiliée. Stephen PridGeon-Garner a noté qu’il portait des chaussures, sans attelle ni béquilles. Un développement positif qui s’accorde bien avec l’annonce officielle.

Jeff Ayers, commentateur des Valley Suns, s’est montré optimiste : « C’est vraiment bien de le voir en chaussures, sans attelle ou quoi que ce soit. Je suis vraiment optimiste concernant cette réévaluation dans une semaine. »

PROFIL JOUEUR Devin BOOKER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 29 ans (30/10/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 25,4 #19 REB 4 #181 PD 6,2 #28

Les Suns entament une série de cinq matchs à domicile qui se prolongera jusqu’à dimanche prochain. huit de leurs dix prochaines rencontres se dérouleront à Phoenix, ce qui pourrait faciliter le retour de leur quadruple All-Star. L’équipe devra composer sans son leader offensif, mais l’espoir d’un retour rapide demeure intact selon les premiers éléments médicaux communiqués.