Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie

NBA - Rudy Gobert a signé une performance dominante lors de la victoire éclatante des Minnesota Timberwolves contre Golden State Warriors (108-83), mettant fin à une série de cinq défaites consécutives. De son côté, Moussa Diabaté a fait très mal à la raquette de Philadelphie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie

Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors

Crédit photo : © Brad Rempel-Imagn Images

Rudy Gobert a livré une performance remarquable ce lundi 26 janvier, signant un impressionnant double-double de 15 points et 17 rebonds lors de la victoire autoritaire des Minnesota Timberwolves face aux Golden State Warriors (108-83). Le pivot français a été le fer de lance d’une réaction collective après la lourde défaite de la veille.

Une domination française contrastée en NBA

Sept joueurs français ont foulé les parquets NBA ce lundi, avec des fortunes diverses. Moussa Diabaté et Tidjane Salaün ont participé au succès éclatant des Charlotte Hornets contre les Philadelphia Sixers (130-93). Diabaté a compilé 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir en 20 minutes, tandis que Salaün a ajouté 7 points et 6 rebonds à 3/5 au tir en 12 minutes de temps de jeu.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
12
PTS
5
REB
0
PDE
Logo NBA
CHA
130 93
PHI

Les autres représentants tricolores ont connu des fortunes plus mitigées. Noah Penda s’est contenté de 2 points et 3 rebonds avec l’Orlando Magic, battu par les Cleveland Cavaliers (114-98). Sidy Cissoko et Rayan Rupert, tous deux alignés avec les Portland Trail Blazers face aux Boston Celtics (102-94), ont chacun marqué 4 points et pris 4 rebonds dans la défaite de leur équipe.

Gobert au cœur de la réaction des Timberwolves

La performance de Rudy Gobert a été déterminante dans cette victoire de prestige. Le Picard a inscrit près de la moitié de ses points (7) dès le premier quart-temps, posant les bases de la domination de son équipe. Avec 5/8 au shoot, il a également complété sa feuille de statistiques par 2 contres, 1 interception et 2 passes décisives, dont une pour Julius Randle qui a conclu par un dunk spectaculaire.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
15
PTS
17
REB
2
PDE
Logo NBA
MIN
108 83
GSW

Cette performance marque le 21e double-double de la saison pour Gobert, avec ses 17 rebonds constituant sa deuxième meilleure performance de l’exercice. Il n’avait fait mieux qu’à deux reprises cette saison, avec 18 rebonds contre Indiana en octobre puis face à Milwaukee en décembre.

Joan Beringer, l’autre Français des Timberwolves, a également contribué avec 6 points et 4 rebonds en seulement 10 minutes de jeu. Cette victoire met fin à une série noire de cinq défaites consécutives pour les Wolves, leur plus longue série du genre depuis décembre 2022. Toujours 6e à l’Ouest, l’équipe de Chris Finch va tenter de capitaliser sur cette performance collective réussie.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Marine Johannès sort de ses deux meilleurs matches avec le Galatasaray
EuroLeague Féminine
00h00Marine Johannes et Gabby Williams montent en puissance : les deux stars françaises sortent de leur meilleure semaine de la saison
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
Damien Inglis noircit les feuilles de statistiques au Japon
À l’étranger
00h00Damien Inglis reprend fort au Japon malgré un nouveau revers de Yokohama
Sasha Vezenkov était intenable avec l'Olympiakos avant d'être expulsé et visé par un adversaire pour des fais hors basket
À l’étranger
00h00Altercation, expulsion… puis un message glaçant : l’étrange dimanche de Sasha Vezenkov en Grèce
NBA
00h00Alexandre Sarr sélectionné pour le NBA Rising Stars, pas Zaccharie Risacher ni Maxime Raynaud
Paul Djobet confirme à Omaha il est bien le nouveau leader des Mavericks
NCAA
00h00Petar Majstorovic et Paul Djobet continuent leur superbe saison NCAA
Lega Basket Serie A
00h00L’éternelle jeunesse de Miro Bilan : Le géant croate porte Brescia au sommet
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ELITE : Une victoire au forceps pour le leader choletais face à Chalon
NBA
00h00Yabusele bientôt réuni avec Wembanyama aux Spurs ?
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
NBA
00h00Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
L'arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.
NBA
00h00Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando
Brandon Miller a été l'artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite.
NBA
00h00Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart
NBA
00h00Yabusele bientôt réuni avec Wembanyama aux Spurs ?
Rose devient le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.
NBA
00h00Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics
La blessure s'est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d'Onyeka Okongwu.
NBA
00h00Devin Booker blessé : une semaine d’absence minimum pour la star des Suns
1 / 0