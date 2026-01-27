Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie

Rudy Gobert a livré une performance remarquable ce lundi 26 janvier, signant un impressionnant double-double de 15 points et 17 rebonds lors de la victoire autoritaire des Minnesota Timberwolves face aux Golden State Warriors (108-83). Le pivot français a été le fer de lance d’une réaction collective après la lourde défaite de la veille.

Une domination française contrastée en NBA

Sept joueurs français ont foulé les parquets NBA ce lundi, avec des fortunes diverses. Moussa Diabaté et Tidjane Salaün ont participé au succès éclatant des Charlotte Hornets contre les Philadelphia Sixers (130-93). Diabaté a compilé 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir en 20 minutes, tandis que Salaün a ajouté 7 points et 6 rebonds à 3/5 au tir en 12 minutes de temps de jeu.

Les autres représentants tricolores ont connu des fortunes plus mitigées. Noah Penda s’est contenté de 2 points et 3 rebonds avec l’Orlando Magic, battu par les Cleveland Cavaliers (114-98). Sidy Cissoko et Rayan Rupert, tous deux alignés avec les Portland Trail Blazers face aux Boston Celtics (102-94), ont chacun marqué 4 points et pris 4 rebonds dans la défaite de leur équipe.

🔊 "MOUSSSSSSSSSAAAAAA" 🔊

À écouter avec le son très fort ! 12 POINTS

6-7 au tir

5 REBONDS 🇫🇷 Moussa Diabaté et les Hornets font le show face aux 76ers : 130-93 pic.twitter.com/fcPUXewEjG — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2026

Gobert au cœur de la réaction des Timberwolves

La performance de Rudy Gobert a été déterminante dans cette victoire de prestige. Le Picard a inscrit près de la moitié de ses points (7) dès le premier quart-temps, posant les bases de la domination de son équipe. Avec 5/8 au shoot, il a également complété sa feuille de statistiques par 2 contres, 1 interception et 2 passes décisives, dont une pour Julius Randle qui a conclu par un dunk spectaculaire.

Cette performance marque le 21e double-double de la saison pour Gobert, avec ses 17 rebonds constituant sa deuxième meilleure performance de l’exercice. Il n’avait fait mieux qu’à deux reprises cette saison, avec 18 rebonds contre Indiana en octobre puis face à Milwaukee en décembre.

BIG. RU. 😤 15 POINTS

17 REBONDS

2 PASSES

2 CONTRES

1 INTERCEPTION Les @Timberwolves vainqueurs des Warriors ! pic.twitter.com/YFQTi4CzQN — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2026

Joan Beringer, l’autre Français des Timberwolves, a également contribué avec 6 points et 4 rebonds en seulement 10 minutes de jeu. Cette victoire met fin à une série noire de cinq défaites consécutives pour les Wolves, leur plus longue série du genre depuis décembre 2022. Toujours 6e à l’Ouest, l’équipe de Chris Finch va tenter de capitaliser sur cette performance collective réussie.