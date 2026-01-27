Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile

Les Boston Celtics ont retrouvé le chemin de la victoire lundi soir en s’imposant 102-94 face aux Portland Trail Blazers au TD Garden. Une performance collective qui permet aux ex-champions de rebondir après leur défaite de samedi.

Pritchard et Brown portent l’attaque des Celtics

Payton Pritchard s’est montré décisif pour les Celtics avec 23 points au compteur, prenant les commandes de l’attaque. Jaylen Brown l’a bien accompagné avec 20 points, malgré une soirée globalement difficile au niveau de l’adresse pour l’équipe de Boston, qui n’a converti que 43% de ses tentatives.

Le match s’est joué dès le premier quart-temps, où les Celtics ont pris les devants de manière spectaculaire en dominant 32-11. Cet écart considérable s’est avéré déterminant, car Portland a ensuite remporté les trois quarts suivants sans parvenir à combler totalement son retard initial.

Hommages émouvants pour Holiday et Williams

La soirée a également été marquée par le retour au TD Garden de deux anciens favoris du public. Jrue Holiday, champion NBA 2024, a reçu un hommage vidéo après le premier quart-temps, reconnaissant sa contribution au titre des Celtics la saison passée.

A look at Jrue Holiday’s tribute video: 🥲pic.twitter.com/Xq9SCjuBXF — SleeperCeltics (@SleeperCeltics) January 27, 2026

Robert Williams, également de retour pour la première fois depuis son départ, a eu droit à une ovation chaleureuse de la part des supporters. Ces moments d’émotion ont rappelé l’attachement du public de Boston à ses anciens joueurs.

Cette victoire permet aux Celtics de repartir de l’avant après un faux pas récent, démontrant leur capacité à réagir rapidement. L’intensité mise dès l’entame de match et la performance de Pritchard constituent des signaux encourageants pour la suite de la saison.