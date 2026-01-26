Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics

Une soirée parfaite s’est dessinée au United Center samedi soir. Les Chicago Bulls ont battu les Boston Celtics 114-111 grâce à un 3-points décisif de Kevin Huerter à une seconde de la fin, avant de retirer le maillot de Derrick Rose dans une cérémonie chargée d’émotion.

Un finish digne des plus grands moments de Rose

Le match s’est joué dans les dernières secondes. Après que Jaylen Brown (33 points) ait égalisé à 111 partout avec 14,2 secondes restantes, les Bulls ont demandé un temps-mort. Le ballon a circulé de Josh Giddey à Coby White (22 points), qui a trouvé Kevin Huerter dans le corner pour le tir de la gagne. Symboliquement, Huerter était arrivé au United Center en portant un maillot n°1 en l’honneur de Rose.

Cette quatrième victoire consécutive permet aux Bulls (23-22) de rester dans la course aux playoffs, à égalité pour la huitième place à l’Est. Boston (28-17), deuxième de la conférence Est, concédait sa deuxième défaite consécutive après un match en double prolongation la veille face aux Nets.

Une cérémonie historique pour le plus jeune MVP de l’histoire

Rose devient le cinquième joueur de l’histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center. Une vidéo hommage narrée par Scottie Pippen a ouvert les festivités, suivie de témoignages de LeBron James, Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander.

« Ce parcours n’a jamais été à propos de moi », a déclaré Rose lors de son discours émotionnel. « Dès le départ, il s’agissait de créer une synergie dans laquelle les gens de la ville pouvaient se reconnaître. » L’enfant de Chicago, drafté n°1 en 2008, avait marqué l’histoire en devenant le plus jeune MVP de la NBA en 2011 à seulement 22 ans, menant les Bulls vers un bilan de 62-20.

The moment Derrick Rose's banner was officially retired. pic.twitter.com/ufrMsEaEyY — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026

Une vingtaine d’anciens coéquipiers étaient présents, notamment Taj Gibson. « Beaucoup, beaucoup de nuits, beaucoup, beaucoup de tranchées, beaucoup, beaucoup de bagarres, il était là avec moi », a témoigné Gibson. « Et il était ce coéquipier réconfortant vers qui tu regardais toujours et qui disait toujours : ‘Je te couvre.’ »

Michael Jordan lui-même a envoyé un message vidéo : « Derrick, félicitations pour le retrait de ton maillot. Je suis très heureux pour toi. Tu as eu une carrière incroyable. Tu as vraiment représenté la ville de Chicago, les Bulls, ta famille et toi-même de manière exemplaire. »