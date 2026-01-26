Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics

Chicago honore son fils prodige avec le retrait du maillot de Derrick Rose. L'ancien MVP, devenu le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à recevoir cet honneur, a été célébré après une victoire spectaculaire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics

Rose devient le cinquième joueur de l’histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.

Crédit photo : © Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Une soirée parfaite s’est dessinée au United Center samedi soir. Les Chicago Bulls ont battu les Boston Celtics 114-111 grâce à un 3-points décisif de Kevin Huerter à une seconde de la fin, avant de retirer le maillot de Derrick Rose dans une cérémonie chargée d’émotion.

Un finish digne des plus grands moments de Rose

Le match s’est joué dans les dernières secondes. Après que Jaylen Brown (33 points) ait égalisé à 111 partout avec 14,2 secondes restantes, les Bulls ont demandé un temps-mort. Le ballon a circulé de Josh Giddey à Coby White (22 points), qui a trouvé Kevin Huerter dans le corner pour le tir de la gagne. Symboliquement, Huerter était arrivé au United Center en portant un maillot n°1 en l’honneur de Rose.

Cette quatrième victoire consécutive permet aux Bulls (23-22) de rester dans la course aux playoffs, à égalité pour la huitième place à l’Est. Boston (28-17), deuxième de la conférence Est, concédait sa deuxième défaite consécutive après un match en double prolongation la veille face aux Nets.

Une cérémonie historique pour le plus jeune MVP de l’histoire

Rose devient le cinquième joueur de l’histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center. Une vidéo hommage narrée par Scottie Pippen a ouvert les festivités, suivie de témoignages de LeBron James, Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander.

« Ce parcours n’a jamais été à propos de moi », a déclaré Rose lors de son discours émotionnel. « Dès le départ, il s’agissait de créer une synergie dans laquelle les gens de la ville pouvaient se reconnaître. » L’enfant de Chicago, drafté n°1 en 2008, avait marqué l’histoire en devenant le plus jeune MVP de la NBA en 2011 à seulement 22 ans, menant les Bulls vers un bilan de 62-20.

Une vingtaine d’anciens coéquipiers étaient présents, notamment Taj Gibson. « Beaucoup, beaucoup de nuits, beaucoup, beaucoup de tranchées, beaucoup, beaucoup de bagarres, il était là avec moi », a témoigné Gibson. « Et il était ce coéquipier réconfortant vers qui tu regardais toujours et qui disait toujours : ‘Je te couvre.’ »

Michael Jordan lui-même a envoyé un message vidéo : « Derrick, félicitations pour le retrait de ton maillot. Je suis très heureux pour toi. Tu as eu une carrière incroyable. Tu as vraiment représenté la ville de Chicago, les Bulls, ta famille et toi-même de manière exemplaire. »

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nancy : Le verdict est tombé pour Phlandrous Fleming Jr
NM1
00h00Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot
Nando De Colo a marqué 8 points en 18 minutes dans la nouvelle victoire de Nando De Colo
Basketbol Super Ligi
00h00Six sur six : Nando De Colo invaincu avec le Fenerbahçe depuis son arrivée
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Erwan Merlin et la SIG Strasbourg face aux doubles tenants du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg
Espoirs ELITE 2
00h00Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg
ELITE 2
00h00ITW Gaylor Curier, un nouveau chapitre à l’ESMS : « J’ai juste envie de prendre du plaisir »
Arnaud Ricoux succède à Kenny Grant à l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Plus rien n’arrête les Savoyards !
Betclic ELITE
00h00Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant
1 / 0
Livenews NBA
Rose devient le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.
NBA
00h00Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics
La blessure s'est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d'Onyeka Okongwu.
NBA
00h00Devin Booker blessé : une semaine d’absence minimum pour la star des Suns
La NBA a adapté son calendrier en avançant deux rencontres de lundi.
NBA
00h00NBA : tempête hivernale, deux matchs reportés dimanche
La décision de reporter le match intervient après la mort d'Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines.
NBA
00h00NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
1 / 0