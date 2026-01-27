Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important

Les Houston Rockets ont signé une victoire convaincante 108-99 face aux Memphis Grizzlies, dans un match qui illustre parfaitement les problèmes récurrents de Memphis cette saison. Les Grizzlies, une fois de plus privés de Ja Morant et décimés par les blessures, ont encore gâché une avance à deux chiffres pour s’incliner face à une équipe de Houston au complet.

Memphis s’effondre offensivement malgré un bon début

Les Memphis Grizzlies ont connu une soirée catastrophique au niveau offensif, ne parvenant à convertir que 37% de leurs tirs et seulement 19% de leurs tentatives à 3-points. Vince Williams a particulièrement symbolisé ces difficultés en ne marquant que trois paniers sur quinze tentatives. L’équipe a inscrit 30 points dans le deuxième quart-temps, mais n’a jamais dépassé les 24 points dans les autres périodes.

Les jeunes joueurs des Grizzlies sélectionnés pour le NBA Rising Stars Game – Cam Spencer, Cedric Coward et Jaylen Wells – ont tous été très inefficaces. Même GG Jackson, avec ses 14 points sur 15 tirs, a affiché l’une des meilleures performances offensives de l’équipe, ce qui en dit long sur les difficultés rencontrées.

Sengun et Durant brillent pour Houston

Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir. Face à lui, Memphis ne pouvait aligner que Santi Aldama et Jaren Jackson Jr., insuffisants pour contenir le pivot turc.

Kevin Durant a également livré une prestation de haut niveau avec 33 points à 11/24 aux tirs, incluant un 4/9 à 3-points, plus 8 rebonds. L’ailier de 37 ans continue d’impressionner par sa régularité, même si ses minutes de jeu importantes soulèvent des questions sur la gestion de l’effectif.

Amen Thompson s’est montré excellent au poste de meneur avec 14 passes décisives pour seulement 4 balles perdues, accompagnées de 8 points et 8 rebonds. Sa progression au poste de meneur devient de plus en plus évidente.

Des questions sur la stratégie de Memphis

Les choix tactiques de l’entraîneur Tuomas Iisalo continuent d’interroger. John Konchar a joué 20 minutes pour seulement une tentative au tir, tandis que des joueurs comme Ty Jerome restent absents depuis des mois pour une blessure au mollet. Cette gestion soulève des questions sur les véritables intentions des Grizzlies cette saison.

Avec cette défaite, Memphis sort définitivement de la course au play-in et semble se diriger vers une fin de saison difficile. Les Rockets, eux, affichent un bilan impressionnant de 16-3 à domicile et se préparent à affronter San Antonio mercredi prochain.