Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds

Jalen Johnson a livré une performance magistrale avec 32 points et 15 rebonds pour mener les Atlanta Hawks à une victoire serrée 124-122 face aux Memphis Grizzlies mercredi soir. Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.

Luke Kennard et Onyeka Okongwu ont ajouté 18 points chacun pour Atlanta, tandis que Ja Morant a mené Memphis avec 23 points et 12 passes décisives. Le meneur des Grizzlies a eu l’occasion de remporter le match au buzzer, mais son tir à 3-points a manqué sa cible.

Jalen Johnson with yet another STAT-STUFFING performance 😲 🏀 32 PTS

🏀 15 REB

🏀 8 AST He joins Bob Pettit as the only players in Hawks franchise history to total 30+ PTS, 15+ REB and 8+ AST in multiple games! pic.twitter.com/5NU2WJGJ28 — NBA (@NBA) January 22, 2026

Un finish haletant avec 21 changements de leader

Le match a été d’une intensité remarquable avec 21 changements de leader et 14 égalités. Memphis menait 110-108 à 5 minutes et 39 secondes de la fin, mais Atlanta a enchaîné huit points consécutifs, conclus par deux lancers francs de Johnson. Les Grizzlies ne sont jamais repassés devant par la suite.

Cedric Coward a maintenu le suspense avec un 3-points qui a ramené Memphis à 122-121 à 1 minute et 9 secondes du terme. Jalen Johnson a répondu présent avec un panier crucial dans la raquette à 40 secondes de la fin pour maintenir les Memphis Grizzlies à distance.

Luke Kennard, ancien tireur d’élite de Memphis pendant trois saisons, a été parfait en début de match en réussissant ses six premiers tirs, dont quatre à 3-points. Ses 16 points en première mi-temps ont aidé les Hawks à mener 66-59 à la pause, prolongeant leur série à 37 matchs consécutifs avec au moins dix 3-points réussis.

Morant assume ses responsabilités malgré la défaite

Après la rencontre, Ja Morant a pris ses responsabilités concernant la défaite, pointant du doigt ses cinq balles perdues : « Je ne pense pas que le dernier jeu soit la raison pour laquelle nous avons perdu le match. J’ai eu beaucoup de balles perdues qui nous ont mis dans cette position. »

Le meneur des Grizzlies a également évoqué le tir manqué au buzzer : « J’aurais pu laisser Jaylen (Wells) remonter le ballon, nous aurions pu demander un temps-mort, j’aurais pu passer le ballon, j’aurais pu trouver un meilleur tir, mais nous sommes de l’autre côté. C’est fini. »

Cette défaite intervient dans un contexte particulier pour Morant, qui disputait son premier match à domicile depuis l’annonce que Memphis étudierait des offres d’échange le concernant. Les Hawks se déplaceront chez les Phoenix Suns vendredi, tandis que Memphis recevra les New Orleans Pelicans.