Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks

Les Atlanta Hawks devront encore composer sans deux de leurs joueurs clés. Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire, selon les dernières nouvelles de l’équipe.

Porzingis handicapé par une tendinite au tendon d’Achille

Kristaps Porzingis a manqué son sixième match consécutif lors de la réception des Milwaukee Bucks lundi soir. Le pivot letton souffre d’une tendinite du tendon d’Achille gauche, une blessure qui s’inscrit dans une saison déjà marquée par de nombreux pépins physiques et des problèmes de santé.

Acquis l’été dernier en provenance des Boston Celtics, Porzingis n’a disputé que 17 rencontres sous le maillot des Hawks. Malgré ce temps de jeu limité, l’ancien joueur des Mavericks maintient des statistiques solides avec 17,1 points et 5,1 rebonds de moyenne par match.

PROFIL JOUEUR Kristaps PORZINGIS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 218 cm Âge: 30 ans (02/08/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 17,1 #71 REB 5,1 #116 PD 2,8 #134

Risacher également touché au genou

Zaccharie Risacher, premier choix de la draft 2024, traverse lui aussi une période difficile. Le jeune ailier français a également manqué six matchs consécutifs en raison d’une contusion osseuse au genou gauche.

L’international tricolore affiche des moyennes de 11,2 points sur 36 rencontres disputées cette saison. Cette absence prolongée représente un coup dur pour le développement du rookie, qui tentait de retrouver ses marques en NBA.

L’équipe a annoncé que les deux joueurs seront réévalués dans environ une semaine. Cette prudence médicale témoigne de la volonté des Hawks de ne prendre aucun risque avec leurs deux éléments importants, dans une saison où les blessures ont déjà pesé lourd sur les ambitions de la franchise d’Atlanta.