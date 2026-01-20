Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks

Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher prolongent leur absence. Les deux joueurs des Atlanta Hawks manqueront au moins une semaine supplémentaire en raison de leurs blessures respectives.
|
00h00
Résumé
Écouter
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks

Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Les Atlanta Hawks devront encore composer sans deux de leurs joueurs clés. Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire, selon les dernières nouvelles de l’équipe.

Porzingis handicapé par une tendinite au tendon d’Achille

Kristaps Porzingis a manqué son sixième match consécutif lors de la réception des Milwaukee Bucks lundi soir. Le pivot letton souffre d’une tendinite du tendon d’Achille gauche, une blessure qui s’inscrit dans une saison déjà marquée par de nombreux pépins physiques et des problèmes de santé.

Acquis l’été dernier en provenance des Boston Celtics, Porzingis n’a disputé que 17 rencontres sous le maillot des Hawks. Malgré ce temps de jeu limité, l’ancien joueur des Mavericks maintient des statistiques solides avec 17,1 points et 5,1 rebonds de moyenne par match.

PROFIL JOUEUR
Kristaps PORZINGIS
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 218 cm
Âge: 30 ans (02/08/1995)
Nationalités:

logo lat.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
17,1
#71
REB
5,1
#116
PD
2,8
#134

Risacher également touché au genou

Zaccharie Risacher, premier choix de la draft 2024, traverse lui aussi une période difficile. Le jeune ailier français a également manqué six matchs consécutifs en raison d’une contusion osseuse au genou gauche.

L’international tricolore affiche des moyennes de 11,2 points sur 36 rencontres disputées cette saison. Cette absence prolongée représente un coup dur pour le développement du rookie, qui tentait de retrouver ses marques en NBA.

LIRE AUSSI

L’équipe a annoncé que les deux joueurs seront réévalués dans environ une semaine. Cette prudence médicale témoigne de la volonté des Hawks de ne prendre aucun risque avec leurs deux éléments importants, dans une saison où les blessures ont déjà pesé lourd sur les ambitions de la franchise d’Atlanta.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
1 / 0
Livenews NBA
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.
NBA
00h00Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points
1 / 0