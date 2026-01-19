Ja Morant répond aux rumeurs de transfert

Ja Morant a fait taire les rumeurs de trade de la plus belle des manières dimanche soir. De retour après six matchs d’absence en raison d’une blessure au mollet droit, le meneur vedette des Memphis Grizzlies a mené son équipe vers une victoire convaincante 126-109 contre le Orlando Magic à la O2 Arena de Londres.

Une performance éclatante pour son retour

Le joueur de 26 ans n’a pas perdu de temps pour rappeler son talent exceptionnel. Morant a compilé 24 points, 13 passes décisives et 5 rebonds, avec un remarquable 7/13 aux tirs et 3/4 à 3-points. Particulièrement dominateur en première mi-temps avec 20 points et 10 passes, il a contrôlé le rythme du match et électrisé la foule londonienne.

« Pouvoir simplement jouer au basket… c’est très thérapeutique pour moi », a déclaré Morant après la rencontre. « Je sais de quoi je suis capable sur le terrain et j’ai pu le montrer ce soir. »

Cette performance intervient dans un contexte particulier, alors que ESPN avait rapporté plus tôt ce mois-ci que les Grizzlies étaient, pour la première fois, disposés à écouter les offres d’échange pour leur franchise player, privilégiant les choix de draft et les jeunes joueurs en retour.

« Je suis quelqu’un de très loyal »

Interrogé sur son avenir après le match, Morant n’a laissé aucun doute sur ses intentions. « Si quelqu’un ici me connaît, je suis quelqu’un de très loyal », a-t-il affirmé selon l’insider NBA Marc Stein. « J’ai un logo dans le dos, donc cela devrait vous dire exactement où je veux être », a-t-il ajouté en référence au tatouage des Grizzlies qu’il porte.

Selon Kelly Iko de Yahoo Sports, Morant était « profondément déçu » par ces rumeurs d’échange, lui qui est « profondément investi dans la ville de Memphis et sa fanbase » et n’a jamais demandé d’échange.

Ja Morant referred to the Memphis Grizzlies logo he has tattoo'd on his back when asked about his future with the team 🗣️🐻 "Everybody in here who knows me, knows I'm a very loyal guy. I got a logo on my back, and that should tell you where I want to be."

Le marché pour Morant semble toutefois limité selon les derniers rapports. Tim Bontemps et Brian Windhorst d’ESPN ont indiqué vendredi que l’intérêt pour le meneur était « tiède », certains dans la ligue estimant qu’il n’y aura pas « beaucoup de marché ». L’intérêt du Miami Heat serait « exagéré », tandis que les Milwaukee Bucks pourraient représenter une destination potentielle.

Avec un contrat qui le lie à Memphis jusqu’en 2027-2028 pour près de 40 millions de dollars cette saison, Morant reste sous contrôle des Grizzlies. Sa performance de dimanche et ses déclarations suggèrent qu’un maintien à Memphis pourrait finalement être l’issue privilégiée par toutes les parties.