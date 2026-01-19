Ja Morant de retour, Memphis bat Orlando à Londres 126-109

Ja Morant a marqué son retour de la plus belle des manières. Absent depuis six matchs en raison d’une blessure au mollet, le meneur vedette des Memphis Grizzlies a inscrit 24 points et délivré 13 passes décisives pour mener son équipe vers une victoire convaincante 126-109 face au Orlando Magic à la O2 Arena de Londres.

Memphis prend sa revanche après la défaite berlinoise

Cette victoire permet aux Grizzlies d’effacer la défaite subie jeudi dernier à Berlin (118-111), lors du premier match NBA de saison régulière organisé en Allemagne. L’équipe du Tennessee a rapidement pris les devants avec 17 points d’avance dès la fin du premier quart-temps, creusant même l’écart jusqu’à 33 points en première mi-temps.

Jock Landale a apporté un soutien précieux avec 21 points et 8 rebonds en sortie de banc, tandis que Jaren Jackson Jr. a ajouté 17 points. Du côté d’Orlando, Anthony Black a mené l’attaque avec 19 points, suivi de Wendell Carter Jr. (18 points, 7 rebonds) et Paolo Banchero (16 points, 9 passes, 8 rebonds).

Malgré une tentative de remontée en fin de match, réduite à 17 points d’écart sur un 3-points de Banchero à 8 minutes 15 de la fin, le Magic n’a jamais réellement inquiété Memphis. L’entraîneur des Grizzlies Tuomas Iisalo avait confirmé avant la rencontre que Morant était « en bonne voie pour jouer », précisant : « Tout ce qu’on m’a dit, c’est qu’il est prêt à y aller. »

Un spectacle NBA de prestige dans la capitale britannique

Cette rencontre marquait le retour de la NBA à Londres après sept ans d’absence, attirant 18 424 spectateurs dans une ambiance digne des plus grandes soirées américaines. De nombreuses célébrités étaient présentes en bord de terrain, notamment les footballeurs Virgil van Dijk et Declan Rice, le pilote de Formule 1 Kimi Antonelli, l’actrice Rosamund Pike, ainsi que les légendes Thierry Henry et Tony Parker.

Hey @VirgilvDijk! The Liverpool soccer player is in London for Magic/Grizzlies ⚽️ pic.twitter.com/OoAv3hHHbd — NBA (@NBA) January 18, 2026

Cette double confrontation européenne s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de la NBA. En 2027, Manchester accueillera son premier match de saison régulière aux côtés de Paris, tandis que Paris et Berlin organiseront des rencontres en 2028. La ligue envisage même le lancement d’une division européenne indépendante dès la saison 2027-2028, malgré l’opposition de l’EuroLeague qui menace d’actions légales.

Pour Memphis, cette victoire européenne pourrait marquer un tournant dans une saison difficile, tandis qu’Orlando devra digérer cette défaite malgré les performances remarquables d’Anthony Black, auteur notamment d’un dunk spectaculaire sur quatre défenseurs lors du match de Berlin qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.