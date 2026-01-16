Recherche
NBA

Anthony Black signe le dunk de l’année face à Memphis

Anthony Black a réalisé un poster monumental sur quatre défenseurs des Grizzlies. Le jeune meneur du Magic d'Orlando a livré l'une des actions les plus spectaculaires de la saison NBA lors du match disputé à Berlin.
00h00
Anthony Black signe le dunk de l’année face à Memphis

Le jeune meneur de 21 ans n’en revenait pas lui-même quand il a découvert les images de son exploit.

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Une action qui symbolise l’ascension fulgurante du sixième choix de Draft 2023

L’action a fait le tour des réseaux sociaux et pourrait bien être élue dunk de l’année. Lors du match NBA disputé à Berlin entre le Magic d’Orlando et les Grizzlies de Memphis, Anthony Black a réalisé un poster absolument monstrueux en contre-attaque, dunkant au milieu de quatre défenseurs adverses dans le money time, alors que les deux équipes étaient à égalité 107-107.

Le jeune meneur de 21 ans n’en revenait pas lui-même quand il a découvert les images de son exploit après la rencontre. « Je n’avais pas sauté aussi haut depuis que j’étais à Duncanville (lycée) », a déclaré Anthony Black. « Je ne me suis pas rendu compte qu’il y avait autant de gens autour de moi. Je pensais que j’étais tout seul. »

https://twitter.com/BleacherReport/status/2011917450678268062

Cette action exceptionnelle, accompagnée de ses 26 points et 7 passes décisives lors de la victoire 118-111 face à Memphis, illustre parfaitement la progression spectaculaire de Anthony Black cette saison. Le staff technique du Magic avait déjà souligné que cette performance pourrait faire du joueur un candidat sérieux pour le titre de joueur ayant le plus progressé.

Sélectionné en sixième position de la Draft 2023, Black profite pleinement des blessures qui ont touché Paolo Banchero, Franz Wagner et Jalen Suggs pour s’imposer comme un titulaire indiscutable. Sur les vingt derniers matchs, l’ancien d’Arkansas compile des moyennes impressionnantes de 19 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception, avec des pourcentages remarquables de 46% au tir global et 37% à 3-points.

Cette montée en puissance arrive au moment idéal pour Orlando, actuellement sixième à l’Est avec un bilan de 23 victoires pour 18 défaites. Le Magic, qui vise les étoiles cette saison, peut désormais compter sur un Anthony Black en pleine confiance, capable de livrer des performances mémorables comme ce dunk historique qui restera gravé dans les mémoires.

