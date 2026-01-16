Recherche
NBA

Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin

Les Grizzlies perdent 118-111 contre le Magic en Allemagne. Sans Ja Morant, Memphis a montré des signes encourageants avec Jaren Jackson Jr. mais les rotations de Tuomas Iisalo questionnent lors de cette défaite historique à Berlin.
00h00
Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin

Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Les Memphis Grizzlies se sont inclinés face au Orlando Magic sur le score de 118-111 jeudi soir à Berlin, lors du tout premier match de saison régulière NBA organisé en Allemagne. Cette rencontre historique a révélé plusieurs enseignements sur l’état actuel de la franchise du Tennessee.

Jaren Jackson Jr. prend ses responsabilités

JJJ s’est montré décisif pour les Grizzlies tout au long de la rencontre, particulièrement en début de match. Le Magic n’a trouvé aucune solution face à sa combinaison de taille et d’adresse offensive. L’intérieur de Memphis a multiplié les 3-points, s’est créé des espaces en dribblant vers ses zones de prédilection, et a dominé au poste bas en finissant par-dessus l’épaule.

L’incertitude entourant un possible transfert de Ja Morant a soulevé des questions sur l’avenir de Jaren Jackson Jr. dans la franchise. Alors que la valeur marchande de Ja reste floue, Jackson Jr. demanderait un prix élevé si Memphis décidait de reconstruire complètement son effectif. Mais quand Jackson Jr. joue à ce niveau, il devient difficile d’envisager un tel scénario.

PROFIL JOUEUR
Jaren JACKSON JR.
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 26 ans (15/09/1999)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
18,8
#56
REB
5,4
#102
PD
1,9
#204

Vince Williams Jr. saisit sa chance

« VW3 » a apporté l’étincelle nécessaire aux Grizzlies en seconde période, notamment dans le quatrième quart-temps. Le manque de profondeur au poste de meneur a été largement discuté cette saison à Memphis. Les blessures ont décimé cette position spécifiquement – Morant, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr.… la liste est longue.

Mais l’absence de certains offre des opportunités à d’autres. C’est le cas de Vince Williams Jr. Ce joueur, qui risquait d’être écarté en raison de sa difficulté à récupérer d’une blessure, démontre désormais qu’il mérite sa place dans toute discussion concernant les joueurs précieux des Grizzlies. À chaque match, Williams Jr. prouve qu’il a sa place en NBA.

Les rotations de Iisalo interrogent

Memphis doit certes composer avec les blessures, et la philosophie de Tuomas Iisalo prend clairement en compte les minutes accumulées par les joueurs sur une longue saison NBA. Cela conduit parfois à faire sortir des joueurs en pleine réussite, ou à ne pas les faire revenir assez rapidement dans les moments clés.

Les Grizzlies n’avaient pas joué depuis dimanche dernier et disposent de deux jours de repos avant leur prochain match dimanche. Si une semaine devait permettre de s’appuyer sur les meilleurs joueurs, c’était bien celle-ci. Pourtant, Jaren Jackson Jr. n’a joué que 32 minutes, temps de jeu le plus élevé pour Memphis. Ce total l’aurait placé quatrième chez le MagicPaolo Banchero (37), Anthony Black (35) et Desmond Bane (34) ont tous joué davantage.

Les deux équipes se retrouveront dimanche à Londres pour terminer cette série européenne, avec un coup d’envoi prévu à 18h00, heure française.

