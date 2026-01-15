NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen

La NBA franchit un cap en Europe. Ce mercredi 15 janvier, le Magic et les Grizzlies s’affrontent à l’Uber Arena de Berlin pour un match officiel de saison régulière, le premier du genre en Allemagne. Un événement qui ouvre un cycle de trois ans sur le Vieux Continent, avec Londres dès cette semaine, puis Manchester et Paris en ligne de mire en 2027 et 2028.

Un match officiel, un signal fort pour la NBA en Europe

Pour la ligue nord-américaine, ce rendez-vous berlinois marque un tournant. Si des matches NBA avaient déjà eu lieu en Allemagne par le passé, jamais encore un match de saison régulière ne s’y était tenu. Berlin devient ainsi une place forte du développement européen de la NBA, aux côtés d’autres destinations déjà installées comme Londres, Paris ou Mexico.

Dans le cadre de la saison 2025-2026, ce match s’inscrit parmi plusieurs vitrines internationales, confirmant la volonté de la ligue de rapprocher son produit du public européen, à l’heure où les discussions autour d’une NBA Europe prennent de l’ampleur.

NBA HISTORY IN BERLIN: The Memphis Grizzlies meet the Orlando Magic in the NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot today at 2pm/et on Prime, marking the league’s first regular-season game in Germany. Magic leading scorer Franz Wagner is set to return from a 16-game absence and… pic.twitter.com/ERKLOEnNFp — NBA (@NBA) January 15, 2026

Les frères Wagner, figures centrales de l’événement

Difficile d’imaginer un meilleur contexte pour ce premier match officiel en Allemagne. Le Magic compte dans ses rangs trois internationaux allemands, dont Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l’Alba Berlin. Pour eux, jouer un match NBA dans leur ville natale relève du symbole.

De retour après une longue blessure au genou, Moritz Wagner retrouve progressivement les parquets, tandis que Franz Wagner, absent ces dernières semaines, est annoncé apte pour ce rendez-vous très attendu. Leur présence donne une résonance particulière à l’événement, aussi bien sportive qu’émotionnelle, pour le public local.

Au-delà du terrain, une immersion culturelle assumée

La venue du Magic à Berlin ne s’est pas limitée au match. En amont, plusieurs joueurs d’Orlando ont partagé un moment convivial autour de la culture locale, à l’initiative des frères Wagner. Un dîner informel, puis une visite du centre d’entraînement de l’Alba Berlin, où Franz et Moritz ont échangé longuement avec les jeunes du club qui les a vus grandir.

Une séquence forte, loin de toute opération marketing, qui illustre l’impact concret de ces matches délocalisés : créer un lien entre la NBA, les joueurs européens et les structures locales, tout en offrant aux jeunes une projection tangible vers le plus haut niveau.

Un enjeu sportif bien réel pour Orlando et Memphis

Si l’événement est historique, l’enjeu sportif n’en reste pas moins central. À l’approche de la mi-saison, Orlando, bien placé à l’Est, et Memphis, en quête de constance à l’Ouest, ont besoin de victoires. La rencontre mettra également en scène plusieurs All-Stars, dont Paolo Banchero côté Magic, ainsi que Jaren Jackson Jr. pour les Grizzlies. Ja Morant reste incertain pour le match de jeudi.

Devant un nouveau public, les deux franchises savent que chaque succès compte, autant pour le classement que pour l’image de la ligue à l’international.