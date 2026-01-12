Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence

Moritz Wagner a enfin retrouvé les parquets NBA. Le pivot allemand du Orlando Magic a fait son retour dimanche soir contre les New Orleans Pelicans, plus d’un an après sa dernière apparition. Une standing ovation l’a accueilli lorsqu’il s’est levé du banc en fin de premier quart-temps, marquant la fin d’une longue traversée du désert.

Le joueur de 2,11 m s’était déchiré les ligaments croisés du genou gauche le 21 décembre 2024. Opéré 18 jours plus tard, Wagner a entamé une longue période de rééducation qui s’achève enfin. « J’essaye de rester à l’écart de l’aspect émotionnel du mieux que je peux », a confié le pivot de 28 ans après avoir joué 10 minutes. « Évidemment, ça signifie beaucoup pour moi. Je suis soulagé que ce soit derrière moi, et maintenant on peut faire comme si rien ne s’était jamais passé. »

A standing ovation for Mo Wagner 👏 He check into his first NBA game since Dec. 2024! pic.twitter.com/MOLTjlXTr5 — NBA (@NBA) January 11, 2026

Un retour parfaitement chronométré avant Berlin

Le timing de ce comeback n’a rien du hasard. Le Magic s’envole pour l’Allemagne où l’équipe affrontera les Memphis Grizzlies jeudi soir à l’Uber Arena de Berlin, puis dimanche à Londres. Pour les frères Wagner, ce voyage représente un moment particulier. « Nous nous souvenons tous les deux avoir grandi en Allemagne et nous souvenons à quel point la NBA peut sembler lointaine », explique Franz Wagner, toujours blessé à la cheville depuis le 7 décembre.

« Jouer un match NBA là-bas est assez spécial pour nous, et nous allons apprécier cette opportunité », ajoute Franz, qui espère récupérer à temps pour Berlin. Les deux frères, accompagnés de leur coéquipier Tristan da Silva, ont tous évolué en équipes nationales allemandes et connaissent bien ces salles.

Malgré plus d’un an d’inactivité, Moritz Wagner n’a pas semblé rouillé. Il a inscrit 8 points en 10 minutes, ajoutant 2 rebonds et 2 passes décisives lors de la victoire 128-118 du Magic. « Il apporte une certaine joie et une certaine énergie au jeu qui nous avait manqué », a souligné da Silva, auteur de 16 points dans cette rencontre.

Avant sa blessure, Wagner réalisait la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 12,9 points, 4,9 rebonds et 1,4 passe en 19 minutes. Son retour tombe à pic pour renforcer la raquette floridienne aux côtés de Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Goga Bitadze et Jonathan Isaac. Le voyage en Europe prend désormais une saveur particulière pour ce Magic retrouvé.