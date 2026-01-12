Recherche
NBA

Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence

Le pivot allemand du Magic a rejoué pour la première fois depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre 2024, juste avant le voyage de l'équipe en Allemagne pour affronter Memphis.
00h00
Moritz Wagner fait son grand retour après plus d'un an d'absence

Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans

Crédit photo : © Mike Watters-Imagn Images

Moritz Wagner a enfin retrouvé les parquets NBA. Le pivot allemand du Orlando Magic a fait son retour dimanche soir contre les New Orleans Pelicans, plus d’un an après sa dernière apparition. Une standing ovation l’a accueilli lorsqu’il s’est levé du banc en fin de premier quart-temps, marquant la fin d’une longue traversée du désert.

Le joueur de 2,11 m s’était déchiré les ligaments croisés du genou gauche le 21 décembre 2024. Opéré 18 jours plus tard, Wagner a entamé une longue période de rééducation qui s’achève enfin. « J’essaye de rester à l’écart de l’aspect émotionnel du mieux que je peux », a confié le pivot de 28 ans après avoir joué 10 minutes. « Évidemment, ça signifie beaucoup pour moi. Je suis soulagé que ce soit derrière moi, et maintenant on peut faire comme si rien ne s’était jamais passé. »

Un retour parfaitement chronométré avant Berlin

Le timing de ce comeback n’a rien du hasard. Le Magic s’envole pour l’Allemagne où l’équipe affrontera les Memphis Grizzlies jeudi soir à l’Uber Arena de Berlin, puis dimanche à Londres. Pour les frères Wagner, ce voyage représente un moment particulier. « Nous nous souvenons tous les deux avoir grandi en Allemagne et nous souvenons à quel point la NBA peut sembler lointaine », explique Franz Wagner, toujours blessé à la cheville depuis le 7 décembre.

« Jouer un match NBA là-bas est assez spécial pour nous, et nous allons apprécier cette opportunité », ajoute Franz, qui espère récupérer à temps pour Berlin. Les deux frères, accompagnés de leur coéquipier Tristan da Silva, ont tous évolué en équipes nationales allemandes et connaissent bien ces salles.

Malgré plus d’un an d’inactivité, Moritz Wagner n’a pas semblé rouillé. Il a inscrit 8 points en 10 minutes, ajoutant 2 rebonds et 2 passes décisives lors de la victoire 128-118 du Magic. « Il apporte une certaine joie et une certaine énergie au jeu qui nous avait manqué », a souligné da Silva, auteur de 16 points dans cette rencontre.

Avant sa blessure, Wagner réalisait la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 12,9 points, 4,9 rebonds et 1,4 passe en 19 minutes. Son retour tombe à pic pour renforcer la raquette floridienne aux côtés de Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Goga Bitadze et Jonathan Isaac. Le voyage en Europe prend désormais une saveur particulière pour ce Magic retrouvé.

NBA
NBA
Livenews
Timothé Vergiat monte au panier lors de la victoire de Blois à Orléans ce dimanche 11 janvier
ELITE 2
00h00Timothée Vergiat et David Morabito savourent après le choc remporté à Orléans (90-75)
L'ancien Dijonnais Cameron Hunt a marqué 35 points en Liga Endesa contre Burgos
Liga Endesa
00h00L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
Olivier Sarr et les Raptors 905 dominent le début de saison de G-League
G League
00h00Olivier Sarr signe son match record depuis mars 2024, les Raptors caracolent en tête à l’Est
Même en présaison, même avec la concurrence grandissante du LH, le Limoges CSP attire toujours autant de public à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Des supporters veulent devenir acteurs de l’avenir du Limoges CSP avec le Cercle des Socios
ELITE 2
00h00Kamel Ammour, un capitaine en mode record pour porter Aix-Maurienne
À l’étranger
00h00L’Olympiakos en mode rouleau compresseur : 120 points inscrits et une démonstration de force à Brandon Jefferson & co
ELITE 2
00h00Saint-Chamond désigne un nouveau capitaine en cours de saison
Betclic ELITE
00h00Défait dans le derby à Saint-Quentin, Le Portel est « K.O. debout » pour jouer un maintien presque impossible
Betclic ELITE
00h00Strasbourg de nouveau privé d’Abdoulaye Ndoye face à Paris ?
Livenews NBA
Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama
NBA
00h00Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs
Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans
NBA
00h00Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence
Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks
NBA
00h00LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA
Ja Morant sur le banc des Grizzlies face au Thunder
NBA
00h00Ja Morant dans le viseur des Bucks : Milwaukee explore un trade XXL
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert
NBA
00h00Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)
Washington devrait miser sur le meneur d'1m85 sur le long-terme
NBA
00h00Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation
L'ailier des Raptors a dû s'employer avec 31 points inscrits
NBA
00h00Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
