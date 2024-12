Moritz Wagner gravement blessé, mauvaise nouvelle pour l’Allemagne avant l’EuroBasket 2025

Coup dur pour l’Allemagne et le Orlando Magic : Moritz Wagner (2,11 m, 27 ans), pilier de l’équipe nationale allemande championne du monde 2023, a été victime d’une rupture des ligaments croisés au genou gauche. Une blessure qui le prive non seulement de la saison NBA en cours, mais aussi très probablement de l’EuroBasket 2025.

Lors du derby floridien entre le Orlando Magic et le Miami Heat, dimanche dernier, Wagner s’est effondré à 2’33 de la fin du premier quart-temps. Les examens passés après le match ont confirmé le pire : une déchirure du ligament croisé antérieur. À 27 ans, l’intérieur allemand (2,11 m) voit sa saison s’arrêter brutalement alors qu’il tournait à 12,9 points et 4,9 rebonds en 19 minutes de moyenne.

Pour le Magic, auteur d’un début de saison prometteur (19 victoires – 12 défaites), cette blessure s’ajoute à celle de Paulo Banchero et Franz Wagner.

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 22, 2024