Ivan Février jouera une 3e saison consécutive au Portel

S’il n’a pas pu aider l’ESSM Le Portel à se maintenir en Betclic ELITE lors des playoffs de Pro B, Ivan Février sera tout de même de l’aventure la saison prochaine dans l’élite. L’ailier-fort va honorer son contrat avec le club stelliste, qui court jusqu’en 2026.

🦊 𝐅𝐎𝐗 𝐀𝐂𝐓𝐄 𝐈𝐈𝐈 🤝 Pour la troisième saison consécutive, Ivan Février arborera les couleurs stellistes à la rentrée.

S'il a manqué la fin de saison suite à une blessure, Ivan sera prêt à repartir au charbon dès le mois de septembre 💪🏼 pic.twitter.com/RjjB8YYZMN — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) July 1, 2025

Un cadre du Portel reste pour Kenny Grant

Malgré le changement d’entraîneur au Portel, avec la succession de Kenny Grant à Eric Girard sur le banc, Ivan Fevrier (2,02 m, 26 ans) sera toujours l’un des cadres de l’ESSM en 2025-2026.

Malgré sa blessure au pied fin avril qui lui a fait manquer toute la fin de saison, Ivan Février a délivré un nouvel exercice solide en vert & blanc. En 27 matchs de Betclic ELITE, il a compilé 11,4 points à 43% aux tirs dont 35% à 3-points, avec 3,7 rebonds et 1,8 passe décisive en 27 minutes de jeu en moyenne. Cette saison, il a également pu renouer avec une Coupe d’Europe, pour la première fois depuis ses années franciliennes (l’EuroCup en 2017-2018 avec Levallois et 2020-2021 avec Nanterre), affichant des statistiques similaires au championnat de France.

PROFIL JOUEUR Ivan FEVRIER Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 26 ans (08/02/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,4 #37 REB 3,7 #68 PD 1,8 #89

Pour sa 3e saison au Portel, Ivan Février sera le plus ancien joueur de l’ESSM, avec notamment le départ de Digué Diawara vers Cholet cet été. Pour préparer la prochaine saison, le club stelliste a déjà enregistré l’arrivée de deux recrues, Filip Kruslin et Thomas Hieu-Courtois, ainsi que les prolongations de contrat de Mathieu Boyer, Lahaou Konaté et du jeune Christopher Ebunangombe.