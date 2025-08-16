Recherche
Équipe de France

Face à l’Espagne, “Jouer à Bercy peut donner des ailes” selon Frédéric Fauthoux

EQUIPE DE FRANCE - Un an après la finale des Jeux Olympiques, l’équipe de France de basket retrouve la salle de Bercy pour un choc face à l’Espagne, ce samedi 16 août à 21 heures. Cet écrin effervescent peut changer l’approche de la rencontre et transcender ses joueurs, selon le sélectionneur Frédéric Fauthoux.
Face à l’Espagne, “Jouer à Bercy peut donner des ailes” selon Frédéric Fauthoux

Le sélectionneur français compte sur l’ambiance de Bercy pour transcender ses joueurs, comme cela avait pu être le cas lors des JO 2024.

Crédit photo : Hervé Bellenger / FFBB

Pour son dernier match de préparation à l’EuroBasket sur le sol français, l’équipe de France de basket réinvestit Bercy, un an après la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette salle brûlante change l’approche de la rencontre, pour Frédéric Fauthoux.

“C’est une pression différente”

“Jouer à Bercy rentre en compte ; c’est encore autre chose que de jouer à Pau ou La Roche-sur-Yon. Chaque fois que l’équipe de France joue à Bercy, les gens répondent présents et ont envie de voir LEUR équipe de France. C’est une donnée différente, une pression différente”, explique le technicien.

Cette donnée pourrait se montrer plus importante pour les plus jeunes, qui aspirent à s’installer en Bleu ou à monter dans la hiérarchie. “Certains ont découvert l’équipe de France en ce début de rassemblement, ou endossent un rôle plus important. On sent des joueurs tendus, qui ont envie de montrer certaines choses. Ils savent qu’il y a un vrai rôle à prendre pour cette année mais aussi peut-être pour les années futures.

Rédaction

Si Frédéric Fauthoux est conscient de la pression qui peut poser sur le parquet devant plus de 10 000 personnes, il reste optimiste sur la capacité des joueurs de se transcender dans cette salle. “Jouer à domicile peut autant tétaniser que faire pousser des ailes. Et en général, quand on joue à Bercy – et l’année dernière en est la preuve – le public est derrière l’équipe de France et peut donner des ailes à l’équipe de France”. Le rôle du capitaine Guerschon Yabusele sera prépondérant pour ne pas céder à la pression, lui qui aborde ce contexte avec “un bon feeling”, un an après l’olympiade qui a rendu l’endroit “encore plus spécial”.

