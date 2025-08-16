Recherche
Équipe de France

Un an après, Guerschon Yabusele retrouve Bercy, “un endroit encore plus spécial depuis les JO”

ÉQUIPE DE FRANCE - Médaillé d'argent dans cette même enceinte l'été dernier aux Jeux Olympiques, Guerschon Yabusele a évoqué son retour à l'Accor Arena, pour le dernier match amical des Bleus en France, face à l'Espagne.
|
00h00
Résumé
Un an après, Guerschon Yabusele retrouve Bercy, “un endroit encore plus spécial depuis les JO”

Un an après, Guerschon Yabusele retrouve Bercy avec l’équipe de France, où il avait été médaillé olympique d’argent.

Crédit photo : Hervé Bellenger / FFBB

Un an après la finale des Jeux Olympiques de Paris face aux États-Unis, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et l’équipe de France retrouvent l’écrin de Bercy, pour un dernier match de préparation à l’Euro dans l’Hexagone face à l’Espagne, avant de s’envoler pour la Grèce. Désormais capitaine des Bleus, le nouveau joueur de New York est revenu en conférence de presse sur ses sensations au moment de retrouver l’Arena.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (17/12/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
13,5
#67
REB
7
#25
PD
2,5
#120

“Il y a forcément un bon feeling, un petit sourire en coin en revenant dans cette salle. Forcément le match de demain va être incroyable je pense, avec le public,  et puis l’Espagne va essayer de prendre sa revanche donc ça sera intéressant. D’un point de vue général, on est très content de pouvoir remettre les pieds à Bercy”, résume-t-il, excité.

« En arrivant ici pour les phases finales,

on avait su montrer un autre visage »

 

Le vice-champion olympique est conscient de ce que représente la salle, où plus de 10000 personnes sont attendues ce soir. “Bercy est déjà un endroit spécial dans toutes les compétitions que l’on a, comme la Coupe de France. Mais cela l’a rendu encore plus spécial depuis les JO. Revenir ici est vraiment sympa”.

Rédaction

Élément fort de la campagne olympique 2024, Guerschon Yabusele ne peut évidemment pas oublier son été parisien au moment de refouler le parquet. “J’ai repensé à l’équipe, avec qui on a su se battre et vraiment bien jouer ensemble. À partir du moment où on était arrivé ici pour les phases finales [après les poules à Lille, ndlr.], on avait su montrer un autre visage, jouer avec notre identité. En revenant là, je repense aussi à l’ambiance incroyable qu’il y avait, la Marseillaise”.

Rédaction

Leader d’un “nouveau groupe” rajeuni, l’ailier-fort français peut terminer “devant la famille” sa préparation dans l’Hexagone, avant de s’envoler pour la Grèce où un dernier match amical les attend contre le pays hôte de l’EuroBasket, qui débute le 27 août.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l'actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

