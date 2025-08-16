Un an après, Guerschon Yabusele retrouve Bercy, “un endroit encore plus spécial depuis les JO”

Un an après la finale des Jeux Olympiques de Paris face aux États-Unis, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et l’équipe de France retrouvent l’écrin de Bercy, pour un dernier match de préparation à l’Euro dans l’Hexagone face à l’Espagne, avant de s’envoler pour la Grèce. Désormais capitaine des Bleus, le nouveau joueur de New York est revenu en conférence de presse sur ses sensations au moment de retrouver l’Arena.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 29 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 13,5 #67 REB 7 #25 PD 2,5 #120

“Il y a forcément un bon feeling, un petit sourire en coin en revenant dans cette salle. Forcément le match de demain va être incroyable je pense, avec le public, et puis l’Espagne va essayer de prendre sa revanche donc ça sera intéressant. D’un point de vue général, on est très content de pouvoir remettre les pieds à Bercy”, résume-t-il, excité.

« En arrivant ici pour les phases finales,

on avait su montrer un autre visage »

Le vice-champion olympique est conscient de ce que représente la salle, où plus de 10000 personnes sont attendues ce soir. “Bercy est déjà un endroit spécial dans toutes les compétitions que l’on a, comme la Coupe de France. Mais cela l’a rendu encore plus spécial depuis les JO. Revenir ici est vraiment sympa”.

Élément fort de la campagne olympique 2024, Guerschon Yabusele ne peut évidemment pas oublier son été parisien au moment de refouler le parquet. “J’ai repensé à l’équipe, avec qui on a su se battre et vraiment bien jouer ensemble. À partir du moment où on était arrivé ici pour les phases finales [après les poules à Lille, ndlr.], on avait su montrer un autre visage, jouer avec notre identité. En revenant là, je repense aussi à l’ambiance incroyable qu’il y avait, la Marseillaise”.

Leader d’un “nouveau groupe” rajeuni, l’ailier-fort français peut terminer “devant la famille” sa préparation dans l’Hexagone, avant de s’envoler pour la Grèce où un dernier match amical les attend contre le pays hôte de l’EuroBasket, qui débute le 27 août.