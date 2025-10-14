Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) continue de faire monter la température avant le début de la saison NBA. Face aux finalistes 2025, les Indiana Pacers, le Français de San Antonio a encore ébloui avec 27 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 28 minutes (124-108). Les Spurs restent invaincus (4-0) dans cette présaison où le jeune prodige monte en régime match après match.

Wembanyama taille patron, les Spurs sereins

Toujours plus à l’aise dans le collectif texan, Wemby a livré un match complet, combinant efficacité offensive (9/13 aux tirs, 2/3 à 3-points) et impact défensif. S’il a encore laissé échapper quelques ballons (7 pertes de balle), le Francilien a surtout dominé par sa fluidité et sa justesse dans les prises de décision. À une semaine de la reprise, il s’affirme déjà comme la pierre angulaire du projet Spurs version 2025-2026.

En face, Bennedict Mathurin (1,98 m, 23 ans) a offert une belle résistance avec 31 points à 11/12 aux tirs, mais la profondeur du banc de San Antonio a fait la différence dans le dernier quart-temps.

Castle et Harper séduisent, le duo Wembanyama-Kornet se confirme

Stephon Castle (1,98 m, 20 ans), titulaire à la mène pour son retour au jeu, a lui aussi marqué des points avec 14 points et 4 passes, tout comme le rookie Dylan Harper (11 points, 8 passes). Les deux jeunes arrières ont été utilisés dans des systèmes innovants, posant parfois des écrans pour Wembanyama, une configuration inédite qui rappelle certaines séquences des Nuggets de Nikola Jokic.

Sous les panneaux, la connexion entre Wembanyama et Luke Kornet (2,18 m, 30 ans) continue de faire des ravages. L’ancien joueur de Boston, parfait aux tirs (6/6), profite de la mobilité du Français pour s’imposer dans les espaces libérés. Les Spurs affichent ainsi un visage collectif séduisant, avec une circulation de balle fluide et une défense déjà bien en place.

Une présaison parfaite avant Dallas

Avec quatre victoires en autant de matchs, San Antonio aborde la fin de la préparation avec confiance. Les Spurs retrouveront Indiana ce vendredi 17 octobre pour leur ultime match de présaison, avant d’ouvrir la saison régulière à domicile face aux Dallas Mavericks, le mercredi 22 octobre.

Le ton est donné : Victor Wembanyama semble prêt à frapper fort dès le coup d’envoi de la NBA 2025-2026.