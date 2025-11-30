Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz

NM1 - En pleine trêve internationale, le BesAC a officialisé l’arrivée de Simon Correa pour la suite de la saison de Nationale 1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz

Simon Correa s’est engagé à Besançon jusqu’en fin de saison.

Crédit photo : FIBA

L’ancien international jeune Simon Correa (2,05 m, 21 ans) rejoint Besançon jusqu’à la fin de la saison. Le club a profité de la trêve pour réajuster son effectif après un début d’exercice délicat et plusieurs mouvements inattendus.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Simon Correa.jpg
Simon CORREA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 21 ans (16/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
10,3
#94
REB
4,3
#94
PD
0,7
#256

Une arrivée nécessaire dans une raquette réaménagée

Après une première phase compliquée (2 victoires en 13 rencontres), le BesAC a multiplié les ajustements. Le club devait composer avec la fin de la pige médicale de Josaphat Bilau et l’absence de Calvin Jubenot jusqu’au 12 décembre. S’est ajoutée la rupture du contrat de Fred Thomas ainsi que le repositionnement payant de David Höök, passé du poste 4 au poste 3.

Ces paramètres ont conduit les dirigeants, autour de Laurent Kleefstra, à cibler un ailier-fort capable de compléter la raquette composée de Hugo Cluysen et Yannick Nkombou, jusque-là les deux meilleurs marqueurs bisontins.

LIRE AUSSI

Le marché étant très réduit en novembre, le BesAC s’est tourné vers Simon Correa, intérieur de 2,05 m, âgé de 21 ans. Le joueur sort d’une pige de trois matchs à Metz où il tournait à 10,3 points et se distinguait par sa capacité à s’écarter et tirer à 3 points, un critère recherché par le staff.

LIRE AUSSI

Un profil jeune et immédiatement opérationnel

Passé par le Pôle France à l’INSEP puis par les centres de formation de Strasbourg, Orléans et Nanterre, Simon Correa a également porté le maillot des équipes de France U18 et U19, notamment avec le Bisontin Zacharie Perrin. Vice-champion du monde U19 en 2023, champion de France Espoirs Pro B en 2024 avec Orléans, il connaît une trajectoire dense.

Chez nos confrères de L’Est Républicain, Laurent Kleefstra a expliqué ce choix : « Dans nos tarifs et même juste au-dessus, il n’y avait rien. » Le président Vincent Cartier abonde : « Alors, on a fait le choix de compléter l’effectif sans déséquilibrer un secteur qui donne satisfaction avec Hugo, Yannick et Calvin, quand il va revenir. »

L’arrivée de Correa permet également au club de conserver sa place d’extracommunautaire pour un éventuel renfort extérieur début 2026.

Une intégration facilitée et un premier test contre Le Havre

Simon Correa connaît déjà Pavel Bronner-Szulc et Yannick Nkombou, un avantage pour accélérer son intégration avant le match important contre Le Havre le vendredi 5 décembre. Le BesAC met tout en œuvre pour qu’il soit qualifié.

De manière générale, le président Vincent Cartier se projette : « Nous allons voir comment cette équipe désormais rééquilibrée se comportera en décembre. On espère aussi que Quentin Hanck, notre capitaine, retrouvera son niveau afin d’avoir une formation enfin compétitive. »

Avec cet apport intérieur, jeune, français, mobile et déjà en rythme, le BesAC espère stabiliser son secteur intérieur et préparer au mieux la deuxième phase de la saison. L’enjeu : se repositionner avant la réception du grand favori, Le Havre, au Palais des Sports.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Besançon
Besançon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz
Betclic ELITE
00h00All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars
EuroLeague
00h00« Les planètes se sont alignées » pour l’arrivée de Nikola Mirotic à l’AS Monaco
ELITE 2
00h00T.J. Parker officiellement nommé entraîneur de la Chorale de Roanne !
EuroCup Féminine
00h00Coralie Chabrier, capitaine « heureuse d’avoir pu écrire cette histoire » d’un Charnay européen
Basketball Champions League
00h00Arrivé comme pigiste, Carl Ponsar prolonge au Legia Varsovie !
EuroLeague
00h00« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović
G League
00h00Olivier Sarr omniprésent avec le leader de G-League face à Nolan Traoré !
Alex Mumbru a recoaché l'Allemagne vendredi contre Israël
EuroLeague
00h00Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
1 / 0