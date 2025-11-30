Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz

L’ancien international jeune Simon Correa (2,05 m, 21 ans) rejoint Besançon jusqu’à la fin de la saison. Le club a profité de la trêve pour réajuster son effectif après un début d’exercice délicat et plusieurs mouvements inattendus.

Une arrivée nécessaire dans une raquette réaménagée

Après une première phase compliquée (2 victoires en 13 rencontres), le BesAC a multiplié les ajustements. Le club devait composer avec la fin de la pige médicale de Josaphat Bilau et l’absence de Calvin Jubenot jusqu’au 12 décembre. S’est ajoutée la rupture du contrat de Fred Thomas ainsi que le repositionnement payant de David Höök, passé du poste 4 au poste 3.

Ces paramètres ont conduit les dirigeants, autour de Laurent Kleefstra, à cibler un ailier-fort capable de compléter la raquette composée de Hugo Cluysen et Yannick Nkombou, jusque-là les deux meilleurs marqueurs bisontins.

Le marché étant très réduit en novembre, le BesAC s’est tourné vers Simon Correa, intérieur de 2,05 m, âgé de 21 ans. Le joueur sort d’une pige de trois matchs à Metz où il tournait à 10,3 points et se distinguait par sa capacité à s’écarter et tirer à 3 points, un critère recherché par le staff.

Un profil jeune et immédiatement opérationnel

Passé par le Pôle France à l’INSEP puis par les centres de formation de Strasbourg, Orléans et Nanterre, Simon Correa a également porté le maillot des équipes de France U18 et U19, notamment avec le Bisontin Zacharie Perrin. Vice-champion du monde U19 en 2023, champion de France Espoirs Pro B en 2024 avec Orléans, il connaît une trajectoire dense.

Chez nos confrères de L’Est Républicain, Laurent Kleefstra a expliqué ce choix : « Dans nos tarifs et même juste au-dessus, il n’y avait rien. » Le président Vincent Cartier abonde : « Alors, on a fait le choix de compléter l’effectif sans déséquilibrer un secteur qui donne satisfaction avec Hugo, Yannick et Calvin, quand il va revenir. »

L’arrivée de Correa permet également au club de conserver sa place d’extracommunautaire pour un éventuel renfort extérieur début 2026.

Une intégration facilitée et un premier test contre Le Havre

Simon Correa connaît déjà Pavel Bronner-Szulc et Yannick Nkombou, un avantage pour accélérer son intégration avant le match important contre Le Havre le vendredi 5 décembre. Le BesAC met tout en œuvre pour qu’il soit qualifié.

De manière générale, le président Vincent Cartier se projette : « Nous allons voir comment cette équipe désormais rééquilibrée se comportera en décembre. On espère aussi que Quentin Hanck, notre capitaine, retrouvera son niveau afin d’avoir une formation enfin compétitive. »

Avec cet apport intérieur, jeune, français, mobile et déjà en rythme, le BesAC espère stabiliser son secteur intérieur et préparer au mieux la deuxième phase de la saison. L’enjeu : se repositionner avant la réception du grand favori, Le Havre, au Palais des Sports.