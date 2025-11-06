Simon Correa, le retour aux sources

Après de longues discussions inachevées cet été, cette fois, c’est bon : Simon Correa (2,05 m, 21 ans) est de retour au bercail ! Confronté à la blessure de Tyron Minfir, Metz a fait venir l’enfant de la maison en tant que pigiste médical.

Mosellan pur jus, natif de la ville, façonné à l’ASPTT Metz, Simon Correa a partagé sa dernière saison dans un double projet, entre les Espoirs de Nanterre (9,2 points à 43%, 2,7 rebonds et 1,7 passe décisive) et la NM1 de Poissy (3,5 points à 45% et 1,6 rebond).

PROFIL JOUEUR Simon CORREA Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 21 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 3,5 #299 REB 1,6 #296 PD 0,6 #319

Une saison bien chargée, qui a mis fin à un cursus de formation mouvementé. Passé pendant trois ans par le Pôle France (2019/22), le nouvel intérieur des Canonniers a ensuite transité successivement par Strasbourg, Orléans et le duo Nanterre / Poissy.

Avec trois temps-forts majeurs : sa première apparition en Champions League avec la SIG (4 minutes à Szombathely en décembre 2022), son titre de vice-champion du monde U19 avec l’équipe de France en 2023 et son titre de champion de France Espoirs Pro B 2024 avec l’OLB dans un rôle dominant (14,6 points et 5,3 rebonds). Et bientôt sa pige réussie à Metz ?