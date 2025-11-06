Recherche
NM1

Simon Correa, le retour aux sources

NM1 - Originaire de Metz, l'ex-international juniors Simon Correa retourne dans sa ville natale en tant que pigiste médical de Tyron Minfir aux Canonniers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Simon Correa, le retour aux sources

Simon Correa, natif de Metz, rejoint les Canonniers

Crédit photo : FIBA

Après de longues discussions inachevées cet été, cette fois, c’est bon : Simon Correa (2,05 m, 21 ans) est de retour au bercail ! Confronté à la blessure de Tyron Minfir, Metz a fait venir l’enfant de la maison en tant que pigiste médical.

Mosellan pur jus, natif de la ville, façonné à l’ASPTT Metz, Simon Correa a partagé sa dernière saison dans un double projet, entre les Espoirs de Nanterre (9,2 points à 43%, 2,7 rebonds et 1,7 passe décisive) et la NM1 de Poissy (3,5 points à 45% et 1,6 rebond).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Simon Correa.jpg
Simon CORREA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 21 ans (16/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
3,5
#299
REB
1,6
#296
PD
0,6
#319

Une saison bien chargée, qui a mis fin à un cursus de formation mouvementé. Passé pendant trois ans par le Pôle France (2019/22), le nouvel intérieur des Canonniers a ensuite transité successivement par Strasbourg, Orléans et le duo Nanterre / Poissy.

Avec trois temps-forts majeurs : sa première apparition en Champions League avec la SIG (4 minutes à Szombathely en décembre 2022), son titre de vice-champion du monde U19 avec l’équipe de France en 2023 et son titre de champion de France Espoirs Pro B 2024 avec l’OLB dans un rôle dominant (14,6 points et 5,3 rebonds). Et bientôt sa pige réussie à Metz ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
