Betclic ELITE

Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…

Betclic ÉLITE - Alors que Gavin Ware a été auditionné vendredi par la Chambre d'Appel de la FFBB, le Limoges CSP attend toujours de savoir si son intérieur All-Star sera suspendu mardi contre Le Mans. La réponse devrait tomber le jour du match...
00h00
À moins de 24 heures de la réception du Mans, le CSP ne sait toujours pas si Gavin Ware pourra jouer

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Trois jours après le passage du dossier Gavin Ware devant la Chambre d’Appel de la FFBB, le Limoges CSP n’est toujours pas fixé sur la décision fédérale, alors que se profile la réception du Mans Sarthe Basket ce mardi à 17h10…

Sanctionné de deux matches ferme de suspension et d’un avec sursis, après un geste de frustration mimant des billets en direction des arbitres le soir de la défaite contre Le Portel le 21 novembre, l’intérieur All-Star avait fait appel, son club estimant que la sentence de la ligue était « plus que sévère »

Pourtant, à désormais moins de 24 heures de la réception du MSB, le verdict de la Chambre d’Appel n’est toujours pas tombé… Le Populaire du Centre rapporte que la décision de la FFBB devrait être communiquée au CSP dans la journée de mardi, soit le jour du match. Pas la meilleure situation pour préparer un match, surtout quand on parle du joueur phare de l’équipe (13,6 points à 56%, 7,5 rebonds et 2 passes décisives).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Betclic ELITE
