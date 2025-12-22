Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…

Trois jours après le passage du dossier Gavin Ware devant la Chambre d’Appel de la FFBB, le Limoges CSP n’est toujours pas fixé sur la décision fédérale, alors que se profile la réception du Mans Sarthe Basket ce mardi à 17h10…

Sanctionné de deux matches ferme de suspension et d’un avec sursis, après un geste de frustration mimant des billets en direction des arbitres le soir de la défaite contre Le Portel le 21 novembre, l’intérieur All-Star avait fait appel, son club estimant que la sentence de la ligue était « plus que sévère »…

Pourtant, à désormais moins de 24 heures de la réception du MSB, le verdict de la Chambre d’Appel n’est toujours pas tombé… Le Populaire du Centre rapporte que la décision de la FFBB devrait être communiquée au CSP dans la journée de mardi, soit le jour du match. Pas la meilleure situation pour préparer un match, surtout quand on parle du joueur phare de l’équipe (13,6 points à 56%, 7,5 rebonds et 2 passes décisives).