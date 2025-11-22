« On s’expliquera en appel » : Limoges conteste la suspension de Gavin Ware

Le couperet est tombé pour Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) vendredi 21 novembre au soir. Auteur d’un geste d’humeur après la défaite contre Le Portel sous-entendant que les arbitres étaient achetés, l’intérieur américain a écopé de deux matchs de suspension, plus un troisième en sursis.

Mais estimant la sanction « plus que sévère », le directeur sportif limougeaud Crawford Palmer a indiqué à nos confrères du Populaire du Centre que Limoges « fait appel » et que le club « s’expliquera » devant les instances.

« Cette sanction me met hors de moi »

Rappelant à nos confrères que son joueur s’était excusé de lui-même devant la commission parisienne après avoir conscientisé son erreur, Crawford Palmer a soutenu la démarche post-incident de Gavin Ware, qui « a dit qu’il avait tort. Il sait très bien que ce n’est pas le cas, qu’il n’y avait aucune accusation réelle. Son geste a eu lieu sous le coup de la colère et de la frustration », recontextualise-t-il.

Palmer a par ailleurs exprimé son incompréhension quant au verdict donné à l’affaire. « La seule manière de l’expliquer, c’est qu’ils veulent protéger l’intégrité des arbitres », entrouvre-t-il. « Cette sanction me met hors de moi, lâche Palmer, agacé.

L’arbitrage est d’ailleurs selon lui un sujet qui crispe plusieurs équipes du championnat, sujet qu’il aimerait poser avec d’autres équipes sur la table avec la Ligue Nationale de Basket. « Il faut qu’on puisse avoir un dialogue avec la LNB et les arbitres pour comprendre pourquoi les choses sont si compliquées », juge le directeur sportif, espérant que des solutions seront trouvées prochainement pour ces différents dossiers.