Betclic Élite

« On s’expliquera en appel » : Limoges conteste la suspension de Gavin Ware

Betclic ELITE – Alors que Gavin Ware a écopé de deux matchs de suspension suite à un geste d’humeur à destination du corps arbitral, le directeur sportif du Limoges CSP a indiqué chez nos confrères du Populaire du Centre faire appel, jugeant la décision "plus que sévère".
00h00
Résumé
Écouter
« On s’expliquera en appel » : Limoges conteste la suspension de Gavin Ware

Limoges fait appel de la suspension pour deux matchs de Gavin Ware.

Crédit photo : Victor Lecomte

Le couperet est tombé pour Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) vendredi 21 novembre au soir. Auteur d’un geste d’humeur après la défaite contre Le Portel sous-entendant que les arbitres étaient achetés, l’intérieur américain a écopé de deux matchs de suspension, plus un troisième en sursis.

Mais estimant la sanction « plus que sévère », le directeur sportif limougeaud Crawford Palmer a indiqué à nos confrères du Populaire du Centre que Limoges « fait appel » et que le club « s’expliquera » devant les instances.

Rédaction

« Cette sanction me met hors de moi »

Rappelant à nos confrères que son joueur s’était excusé de lui-même devant la commission parisienne après avoir conscientisé son erreur, Crawford Palmer a soutenu la démarche post-incident de Gavin Ware, qui « a dit qu’il avait tort. Il sait très bien que ce n’est pas le cas, qu’il n’y avait aucune accusation réelle. Son geste a eu lieu sous le coup de la colère et de la frustration », recontextualise-t-il.

Palmer a par ailleurs exprimé son incompréhension quant au verdict donné à l’affaire. « La seule manière de l’expliquer, c’est qu’ils veulent protéger l’intégrité des arbitres », entrouvre-t-il. « Cette sanction me met hors de moi, lâche Palmer, agacé.

L’arbitrage est d’ailleurs selon lui un sujet qui crispe plusieurs équipes du championnat, sujet qu’il aimerait poser avec d’autres équipes sur la table avec la Ligue Nationale de Basket. « Il faut qu’on puisse avoir un dialogue avec la LNB et les arbitres pour comprendre pourquoi les choses sont si compliquées », juge le directeur sportif, espérant que des solutions seront trouvées prochainement pour ces différents dossiers.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

flavor_flav
comme d'hab, les clubs trouvent toujours les sanctions sévères quand c'est contre eux. les méchants arbitres, méchants dirigeants de la ligue et de la ffbb ne veulent que du mal à tous les clubs, c'est bien connu
Répondre
(0) J'aime
lou_grand
Qu'ils leur veuillent du mal, peut-être pas mais du bien sûrement pas ! C'est vrai que leur mansuétude est parfois suspecte envers certains clubs.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
cela s'appelle de la suspicion non fondée voire, pour certains de la théorie du complot. En tout cas, chaque club a toujours l'impression, à un moment dans la saison, qu'il est visé en particulier. C'est aussi une manière de rassembler et d'avoir un ennemi en commun. Çà se pratique dans beaucoup de domaines...
(2) J'aime
lou_grand
Euh non, ca s'appelle des faits. Et chaque club peut ressortir ces propres faits.
Répondre
(1) J'aime
roblackman
Qu'ils sanctionnent le joueur alors mais surtout pas l'équipe ou le club!
Répondre
(1) J'aime
airball
3 matchs pour un joueur régulièrement laissé en tribunes en championnat comme James, ou 3 matchs pour le pivot titulaire d'une équipe qui n'a quasiment aucune chance de gagner sans lui. Les sanctions ont beau être les mêmes, elles ne sont pas forcément égales pour autant.
Répondre
(2) J'aime
