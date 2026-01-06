Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires

Dans l’une des victoires improbables de la saison NBA, les Denver Nuggets ont réalisé un véritable exploit en s’imposant 125-124 en prolongation sur le parquet des Philadelphia Sixers. Une performance d’autant plus remarquable que l’équipe du Colorado évoluait sans ses cinq titulaires habituels et ne disposait que de neuf joueurs disponibles.

Jalen Pickett porte Denver vers un succès historique

Privés de Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Cameron Johnson, les Nuggets ont trouvé des héros inattendus pour créer la sensation. Jalen Pickett a été l’artisan principal de cette victoire en explosant son record personnel avec 29 points, dont une remarquable série de 7 réussites à 3-points sur 11 tentatives. L’arrière a affiché une confiance sans faille tout au long de la rencontre.

Peyton Watson (24 points) et Zeke Nnaji (21 points, égalant son record en carrière) ont parfaitement secondé Pickett dans cette soirée mémorable. Face à eux, Joel Embiid (32 points, 10 rebonds) et Tyrese Maxey (28 points) ont donné le ton pour Philadelphie, mais cela n’a pas suffi face à la détermination des visiteurs.

Bruce Brown scelle la victoire dans la controverse

Menés 100-92 au début du quatrième quart-temps, les Nuggets ont signé un impressionnant 14-0 pour renverser la situation. Hunter Tyson a marqué les esprits avec une action à 4 points dans cette séquence décisive. Maxey a égalisé à 120-120 à 49 secondes de la fin du temps réglementaire, envoyant les deux équipes en prolongation.

Dans ces cinq minutes supplémentaires fatigantes (score final 5-4), c’est Bruce Brown qui a arraché la décision. Son layup en contre-attaque a d’abord touché la planche avant l’intervention de Joel Embiid, sanctionné d’un « goaltending » par les arbitres. Cette décision controversée à 5 secondes du terme a donné l’avantage final aux Nuggets.

Tyrese Maxey a eu une dernière occasion de sauver les Sixers, mais son floater au buzzer n’a pas trouvé la cible. Paul George, en difficulté offensive avec seulement 8 points à 3/10 aux tirs, n’a pas pu apporter l’aide nécessaire à son équipe malgré ses efforts défensifs.

Cette victoire démontre la profondeur et la mentalité remarquable de l’effectif des Nuggets, capables de créer l’exploit même avec leur équipe C face à une formation de Philadelphie pourtant largement favorite au coup d’envoi.